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【銀色債券2023】保證回報率5厘　4個原因買銀債好過做定期

收息攻略 13:14 2023/07/14

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最新一批銀色債券出爐，保證回報率從4厘加至5厘。儘管美國加息周期未完，多家銀行紛紛上調定存利率，但5厘低風險、高回報的產品，縱觀市場仍屬罕見。本網將與各位讀者一起拆解4個原因，為何買銀債好過做定期？

  •  

原因1：低風險、高回報

銀債和定存的風險同樣不高，前者由政府發行的產品，違約風險極低；後者屬銀行產品，銀行倒閉風險不大。不過，現時需要承造美元定存，或者部分銀行的特選客戶，才有年息高達5厘的產品。

原因2：保證3年維持高息

市面上的高息定存，往往只有3個月存期。資金解凍後，高息環境未知能否維持。銀債的5厘保證回報率長達3年，期滿後可以拿回所有本金，賺息同時不會蝕價，完勝市面上其他投資產品。

原因3：流動性比定存高

儘管銀債禁止在二手市場買賣，靈活度不及其他政府債券（例如通脹掛鈎債券iBond、綠色債券等等），但提供百分百贖回機制，投資者如欲在期滿前套現，可以隨時向政府出售，亦不會遭到罰息。

定存就要嚴格遵守鎖定期，如果存戶中途提款，或有可能遭到罰息和手續費。

原因4：認購門檻較低

銀行高息定存的資金門檻甚高，動輒幾十萬至上百萬元。雖然銀債只限60歲或以上的投資者（對比定存不設限制），不過對於資金的需求大大降低，入場費只要每手1萬元。

由於銀債只限長者認購，因此每人獲分配的數量比其他政府債券（例如通脹掛鈎債券iBond、綠色債券等等）多，例如去年一人最多可獲21手。定存則視乎銀行的產品設計，部分高息定存設存款上限。

銀債認購攻略：7月28日起開始認購　把握時間準備資金

以下是新一批銀債的要點，有意認購的讀者要細看：

開始認購：7月28日早上9時

截止認購：8月9日下午2時

認購方式：20家銀行、28家券商

要留意，這一批銀債將於2026年到期，每6個月派息一次。每手1萬元計，3年期滿後，將穩袋1,500元利息。

退休積滿Fund
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