  • 32°C
香港時間 : 2023715日 (週六) 12:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場優惠】旺角紅VAN文創市集打卡　消費滿額換新城音樂會門票　餐飲減$50優惠

精明消費 11:00 2023/07/15

分享：

分享：

旺角新舊文化交融，充滿獨有地道魅力。今個盛夏，MOKO新世紀廣場於7月13日至8月13日與訪客一同「潮遊旺角@MOKO」，透過吸睛的大型打卡裝置旺角最具特色的主題街道金魚街、雀仔街、花墟濃縮在一個景區，發掘超道地港式風貌，商場周末更會舉辦「舊時光之旅」文創工作坊，學習昔日文化手作製造。另外，會員消費滿指定金額即送「新城台慶音樂會 Music Fantasia 2023」 門票。

會員消費即送新城音樂會門票

7月24日至8月6日期間及8月12至27日逢星期五、六及日推出「Summer Highlight消費賞」，The Point會員只要於場內即日中午12時後以電子貨幣消費滿 $6,500即可任選一款 「Highlight 獎賞」，搶先入手最熱門音樂會門票或實用商場贈券，即可換領以下其中一項Highlight獎賞：

▪ 獎賞一 ：「新城台慶音樂會 Music Fantasia 2023」門票2張 (名額150個)

▪ 獎賞二：「新城會員會籍」(包括 3 個月「會員重溫計劃」及「新城台慶音 樂會 Music Fantasia 2023」Live 網上通行證1張) 及$300商場贈 券套裝 (名額200個)

▪ 獎賞三： $500商場贈券套裝 (名額每日40個)

點擊圖片放大

MOKO「Summer Highlight 消費賞」

換領日期  7 月 24 日至 8 月 6 日(每日) 及 8 月 12 至 27 日 (逢星期五、六及日)

換領時間 中午 12 時至晚上 10 時

換領地點 L1 樓層顧客服務中心

禮品數量有限，先到先得，換完即止


上述音樂會陣容強勁，演出歌手包括張敬軒、馮允謙、林家謙、林奕匡及李幸倪，位位實力靚聲擔當。另外，出示即日港鐵東鐵綫過海段有效乘搭紀錄及於 MOKO食肆單一消費滿$200，即賞MOKO $50餐飲電子贈券，出示會議展覽中心或紅磡體育館當月門票/電子入場證，亦即加碼賞MOKO $50餐飲電子贈券，詳情如下:

MOKO「東鐵•搭•即賞」

換領日期：即日起至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：L1樓層顧客服務中心

換領內容：

1. 凡出示會議展覽中心或紅磡體育館當月門票／電子入場證 (包括演唱會門票、7月19至25日「香港書展2023」、7月28日至8月1日「香港動漫電玩節2023」、8月17至21日「香港美食博覽」及8月26日「新城台慶音樂會 Music Fantasia 2023」等)，即賞MOKO $50餐飲電子贈券

2. 逢星期一至五，出示即日港鐵東鐵綫過海段有效乘搭紀錄及於MOKO食肆單一消費滿$200，即賞MOKO $50餐飲電子贈券

名額：各2,000名

濃縮版旺角打卡熱點穿梭傳統主題街道 

大型打卡裝置展現最具特色的旺角，MOKO 新世紀廣場把主題街道金魚街、雀仔街、花墟濃縮在一個景區，發掘超道地港式風貌，商場周末更會舉辦「舊時光之旅」文創工作坊，學習昔日手工文化製作。寫上「旺角 MONG KOK」的白底紅藍字傳統小巴牌記錄着香港獨有的小巴文化，加上香港最「地」交通工具紅色小巴，人人都可化身紅 Van 司機，體驗「駕駛」小巴的樂趣，即看圖片詳情:

點擊圖片放大
+3
+2

末文創工作坊 親手製作本土工藝

一連三個星期六 MOKO 將舉辦多場富有懷舊香港風味的「舊時光之旅」文青手創工作坊，在專業導師帶領下，參加者可製作霓虹燈飾擺設、通花鐵閘拓印及窗花剪紙，為摰愛親手做一份小禮物，既可以感受傳統手藝的魅力，又可深入了解其內涵及文化傳承，在懷舊氣氛中度過周末，看下圖例精品製作:

點擊圖片放大
+3
+2

「舊時光之旅」周末文創工作坊

活動日期： 7月15、22及29日 (星期六)

換領日期：7月6日起換領地點L1顧客服務中心

參加辦法：The Point會員憑3,000積分及於指定日期內單一電子消費滿$100即可換領文創工作坊名額1個，名額有限，換完即止。

香港地手作主題市集 近40個本土品牌

同場設有「香港地 • 是咁的」主題市集，集結約 40 個本土手作精品品牌，帶來多款糅合傳統與創新的產品及裝置，帶大家一躍回到舊香港。 一至五會在MTR 樓層中庭舉辦、周未會在L3 樓層長廊 (近 MOKO 動樂園)，時間由上午 11 時半至晚上 8 時半，即看圖片手作精品:

點擊圖片放大
+5
+4

「MOKO GARDEN @L3」 夏日夢幻紫藍鼠尾草花田
夏日夢幻紫藍鼠尾草花田，4 米高粉藍色巨型八角鳥籠裝置聳立場中，柱身配以絢麗花卉佈置，籠邊掛上 12 個小鳥籠相互襯托，讓人可以在鳥籠中，背靠小清新花球吊飾及在彩燈照耀下打卡，鳥籠裝置旁更堆滿了玫瑰、鬱金香、滿天星、梔子花等色彩繽紛的花卉，讓人遠離煩囂，即日至8月31日，地點在 L3 樓層 。即看下圖裝置詳情:

點擊圖片放大
+3
+2

鬧市水族館「水底奇觀」

走過「雀仔街」及「花墟」，以迷幻閃爍波浪及魚群裝飾而成， 3 米高巨大魚缸立即映入眼簾！通透的裝置加上藍白波波吊燈明淨透亮地閃耀著，營造出波光粼粼的效果，令人宛若置身海底，看下圖詳情:

點擊圖片放大

MOKO盛夏呈獻「潮遊旺角@MOKO」

整個活動日期：7月13日至8月13日

地點：MTR樓層中庭開放時間早上10時至晚上10時

相關文章：

【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品

【好去處】黃金海岸X《大偵探福爾摩斯》　體驗小説場景打卡／推理遊戲／主題住宿

【夏日海濱】炮台山4米高六角無限鏡打卡　堅尼地城機器人力克　免費寵物訓練班

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】拆解MPF全港首隻「抗通脹、兼派息」基金有冇達標 立即收看

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
2023/07/14
【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
跨境網購平台限時優惠　超過40款美、日、台好物本地價約4折出售
2023/07/14
跨境網購平台限時優惠　超過40款美、日、台好物本地價約4折出售
【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
2023/07/13
【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
【好去處】加國購物聖地推港客專屬體驗：廣東話服務、多種電子支付、VIP服務
2023/07/13
【好去處】加國購物聖地推港客專屬體驗：廣東話服務、多種電子支付、VIP服務
【夏日海濱】炮台山4米高六角無限鏡打卡　堅尼地城機器人力克　免費寵物訓練班
2023/07/12
【夏日海濱】炮台山4米高六角無限鏡打卡　堅尼地城機器人力克　免費寵物訓練班
香港 文娛藝術 門票 時裝服飾 著數優惠 商場活動 商場 燈飾 展覽 旺角

下一篇文章

【消費券2023懶人包】商戶／支付平台戶最新資訊、第二期消費券優惠合集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【今日優惠精選】富豪酒店免費派雪糕｜試飲免費贈維他冷泡茶
【今日優惠精選】富豪酒店免費派雪糕｜試飲免費贈維他冷泡茶
【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附長隆水上樂園暑期優惠）
【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附長隆水上樂園暑期優惠）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600
【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款