【商場優惠】旺角紅VAN文創市集打卡　消費滿額換新城音樂會門票　餐飲減$50優惠

旺角新舊文化交融，充滿獨有地道魅力。今個盛夏，MOKO新世紀廣場於7月13日至8月13日與訪客一同「潮遊旺角@MOKO」，透過吸睛的大型打卡裝置旺角最具特色的主題街道金魚街、雀仔街、花墟濃縮在一個景區，發掘超道地港式風貌，商場周末更會舉辦「舊時光之旅」文創工作坊，學習昔日文化手作製造。另外，會員消費滿指定金額即送「新城台慶音樂會 Music Fantasia 2023」 門票。

會員消費即送新城音樂會門票

7月24日至8月6日期間及8月12至27日逢星期五、六及日推出「Summer Highlight消費賞」，The Point會員只要於場內即日中午12時後以電子貨幣消費滿 $6,500即可任選一款 「Highlight 獎賞」，搶先入手最熱門音樂會門票或實用商場贈券，即可換領以下其中一項Highlight獎賞：

▪ 獎賞一 ：「新城台慶音樂會 Music Fantasia 2023」門票2張 (名額150個) ▪ 獎賞二：「新城會員會籍」(包括 3 個月「會員重溫計劃」及「新城台慶音 樂會 Music Fantasia 2023」Live 網上通行證1張) 及$300商場贈 券套裝 (名額200個) ▪ 獎賞三： $500商場贈券套裝 (名額每日40個)

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MOKO「Summer Highlight 消費賞」 換領日期 7 月 24 日至 8 月 6 日(每日) 及 8 月 12 至 27 日 (逢星期五、六及日) 換領時間 中午 12 時至晚上 10 時 換領地點 L1 樓層顧客服務中心 禮品數量有限，先到先得，換完即止



上述音樂會陣容強勁，演出歌手包括張敬軒、馮允謙、林家謙、林奕匡及李幸倪，位位實力靚聲擔當。另外，出示即日港鐵東鐵綫過海段有效乘搭紀錄及於 MOKO食肆單一消費滿$200，即賞MOKO $50餐飲電子贈券，出示會議展覽中心或紅磡體育館當月門票/電子入場證，亦即加碼賞MOKO $50餐飲電子贈券，詳情如下:

MOKO「東鐵•搭•即賞」 換領日期：即日起至換完即止 換領時間：上午10時至晚上10時 換領地點：L1樓層顧客服務中心 換領內容： 1. 凡出示會議展覽中心或紅磡體育館當月門票／電子入場證 (包括演唱會門票、7月19至25日「香港書展2023」、7月28日至8月1日「香港動漫電玩節2023」、8月17至21日「香港美食博覽」及8月26日「新城台慶音樂會 Music Fantasia 2023」等)，即賞MOKO $50餐飲電子贈券 2. 逢星期一至五，出示即日港鐵東鐵綫過海段有效乘搭紀錄及於MOKO食肆單一消費滿$200，即賞MOKO $50餐飲電子贈券 名額：各2,000名

濃縮版旺角打卡熱點穿梭傳統主題街道

大型打卡裝置展現最具特色的旺角，MOKO 新世紀廣場把主題街道金魚街、雀仔街、花墟濃縮在一個景區，發掘超道地港式風貌，商場周末更會舉辦「舊時光之旅」文創工作坊，學習昔日手工文化製作。寫上「旺角 MONG KOK」的白底紅藍字傳統小巴牌記錄着香港獨有的小巴文化，加上香港最「地」交通工具紅色小巴，人人都可化身紅 Van 司機，體驗「駕駛」小巴的樂趣，即看圖片詳情:

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末文創工作坊 親手製作本土工藝

一連三個星期六 MOKO 將舉辦多場富有懷舊香港風味的「舊時光之旅」文青手創工作坊，在專業導師帶領下，參加者可製作霓虹燈飾擺設、通花鐵閘拓印及窗花剪紙，為摰愛親手做一份小禮物，既可以感受傳統手藝的魅力，又可深入了解其內涵及文化傳承，在懷舊氣氛中度過周末，看下圖例精品製作:

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「舊時光之旅」周末文創工作坊 活動日期： 7月15、22及29日 (星期六) 換領日期：7月6日起換領地點L1顧客服務中心 參加辦法：The Point會員憑3,000積分及於指定日期內單一電子消費滿$100即可換領文創工作坊名額1個，名額有限，換完即止。

香港地手作主題市集 近40個本土品牌

同場設有「香港地 • 是咁的」主題市集，集結約 40 個本土手作精品品牌，帶來多款糅合傳統與創新的產品及裝置，帶大家一躍回到舊香港。 一至五會在MTR 樓層中庭舉辦、周未會在L3 樓層長廊 (近 MOKO 動樂園)，時間由上午 11 時半至晚上 8 時半，即看圖片手作精品:

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「MOKO GARDEN @L3」 夏日夢幻紫藍鼠尾草花田

夏日夢幻紫藍鼠尾草花田，4 米高粉藍色巨型八角鳥籠裝置聳立場中，柱身配以絢麗花卉佈置，籠邊掛上 12 個小鳥籠相互襯托，讓人可以在鳥籠中，背靠小清新花球吊飾及在彩燈照耀下打卡，鳥籠裝置旁更堆滿了玫瑰、鬱金香、滿天星、梔子花等色彩繽紛的花卉，讓人遠離煩囂，即日至8月31日，地點在 L3 樓層 。即看下圖裝置詳情:

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鬧市水族館「水底奇觀」

走過「雀仔街」及「花墟」，以迷幻閃爍波浪及魚群裝飾而成， 3 米高巨大魚缸立即映入眼簾！通透的裝置加上藍白波波吊燈明淨透亮地閃耀著，營造出波光粼粼的效果，令人宛若置身海底，看下圖詳情:

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MOKO盛夏呈獻「潮遊旺角@MOKO」 整個活動日期：7月13日至8月13日 地點：MTR樓層中庭開放時間早上10時至晚上10時

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