【跨境理財通】滙豐搶理財通客　人民幣定存高達5厘（附各銀行理財通優惠）

正在發展的大灣區充滿機遇，不少港人除了在周末北上游玩之餘，更會尋找更多投資機會，跨境理財通便是其中選擇之一，實現投資理財多樣化。為順應需求，多間銀行推出跨境理財通開戶優惠吸客，近日創興銀行更宣佈，與興業銀行合作，為粵港澳大灣區的內地和港澳合資格居民提供「跨境理財通」南向通、北向通服務。跨境理財通分為南向通（内地居民參與）和北向通（香港居民參與），兩者均有相關優惠獎賞涉及，以下將比較6間銀行的優惠獎賞。

人民幣定期存款高達5厘

在低迷市場環境下，難覓較高的人民幣定期存款利率。為順應大眾低風險下相對高收益的需求，多間銀行推出跨境理財通定期存款優惠。

滙豐大灣區跨境理財通之南向通重磅推出人民幣新資金定期存款優惠，以合資格新資金在其大灣區理財通南向通帳戶開立3個月人民幣定期存款，可享優惠年利率高達5厘。另外，星展銀行南向通也推出3個月人民幣定存優惠，於推廣期內透過星展豐盛理財客戶經理或星展豐盛理財大灣區業務專員團隊開立不多於人民幣100萬元定期存款，可享高達2厘特惠年利率。相比之下，恒生跨境理財南向通人民幣定存優惠利率不算高，但資金門檻也較低，只須存入1萬元或以上，即可享高達1.59厘人民幣特優年利率。

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開戶獎賞：高達3500元現金回贈

有5間銀行同時推出南向通和北向通優惠，分別是恒生銀行、渣打銀行、建行亞洲、滙豐銀行和集友銀行。其中渣打銀行和建行亞洲南向/北向通都推出開戶獎賞，渣打銀行北向通客戶，只要開立北向理財通戶口及匯款100萬元或等值，可享高達1,500元現金回贈；渣打銀行南向通知客戶則可享高達3,500元現金回贈。而建行亞洲南向通和北向通的開戶獎賞相同，都是在開立戶口並存入新資金後可享500元獎賞。

部分銀行的開戶獎賞需要匯款，或者存入一定數額資金，才可獲得開戶獎賞。在全部5間銀行北向通優惠中，有三間銀行沒有資金要求，分別是恒生銀行、建行亞洲和集友銀行。其中，恒生銀行成功開戶，可即場獲享50元現金禮券；建行亞洲開戶即享500元獎賞；集友銀行開立戶口可獲高達400元獎賞。

推薦好友高達5000元獎賞

在6間銀行中，渣打銀行推出一項獨有的推薦好友優惠，推薦全新客戶開通「理財通」戶口，可獲500元現金回贈，南向通和北向通都適用，並且最多可獲獎賞10次，也就是在推廣期内，最多可獲高達5000元現金回贈。

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