智能科技加持 創新危疾保障 守護三代人健康

香港人平均壽命在全球一直名列前茅，反映本港社會和醫療保障較為完善，值得我們感到自豪。但另一方面，家有一老，極需一保，守護長者的健康已成為不少家庭經濟支柱需要面對的挑戰。

傳統的保險產品主要關注個人的保障需求，然而現今的社會變遷和人們對保險的認識提升，使得保險業開始重新思考如何滿足家庭整體的保障需求。

根據最近進行的《大灣區健康保障調查》*，76%的受訪者預計未來十年，自己和家人的醫療費用將大幅增加，尤其危疾和嚴重疾病的保障需求，預計將對家庭的財務造成壓力。因此，保險業需要提供創新的解決方案。

創新家庭守護概念 保障涵蓋三代

現時有危疾保險計劃，融入創新的家庭守護概念，提供多方面的保護。這類新型的危疾保障，不僅關心被保人的健康狀況，還提供自選權益**，通過簡單的申請方式，毋須額外核保，按保單條款為被保人合資格的父母加添癌症、急性心肌梗塞及中風的危疾保障，以及為被保人合資格的子女加添62種危疾的保障。這些選項可謂涵蓋三代的保障，成為每個家庭堅實的後盾。

此外，一些危疾保險計劃亦讓準媽媽可以在懷孕階段（從22週起）投保, 就未出生的嬰兒其後可能患上的疾病提供保障。

智能科技助力長者健康管理

顧及到家中長者的健康管理需要，有保險公司更與非牟利機構合作，為客戶提供智能服務的選項，合資格客戶可以優惠價獲得指定時間內的智能應用程式服務，提供一系列功能，包括服藥提醒、預約門診、緊急支援和實時資訊等，幫助長者建立健康的生活習慣並提供家人的關心和支援。

保險業界一直致力於為客戶和社區帶來更全面的家庭保障服務和更大的裨益。融入家庭守護概念的產品是一項創新，我們希望能引領業界在產品開發上與時俱進，並將此概念進一步應用於其他產品、服務和合作項目中。

無論是父母、子女還是長輩，每個家庭成員都應該享有全面的健康和安全保障。以新方案為契機，支持我們的客戶為所珍愛的人提供最好的保護。

註：

*富衛<大灣區健康保障調查>發現：七成半香港受訪者憂慮未來10年醫療開支增長。

**須符合保單條款的定義及要求(如受保年齡、相關等候期等)

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