【消費券2023】新城市廣場大派$2000萬元禮券　消費回贈高達$6,600

本年度第二輪消費券將於7月16日派發，新城市廣場由即日起推出「夏日消費券購物賞」，派發總共2,000萬元商場電子禮券，同時舉行連串暑期活動，包括「獨角獸狂想曲」主題打卡位、《芝麻街》期間限定店、以及夏日文青手作美食市集等。

消費回贈最高$6,600

新城市廣場於即日起至8月31日推出「夏日消費券購物賞」，派發總共2,000萬元的商場電子禮券，顧客憑消費券電子支付工具即日累積消費滿指定金額，可獲最高HK$6,600商場電子優惠券回贈。禮券組合適用於新城市廣場及HomeSquare，可於超過100間商戶使用，並涵蓋多個商戶類別，包括餐飲、美妝產品、服飾、家品及玩樂等。

另有額外賞：16/7 – 30/7以電子貨幣累積消費滿HK$35,000，額外送HK$200新地商場Gift Card (每日名額: 20)

即日以電子貨幣消費滿 獎賞 HK$2,000(最多可累積2張不同商戶單據) 即賞HK$600商戶電子禮券： $100 一期時裝及配飾電子禮券 x 1

$100 三期時裝及配飾電子禮券 x 2

$100 美妝電子禮券 x 1

$100 三期美妝電子禮券 x 1

$50 Play Park 玩樂電子禮券 x 1

$20 IKEA禮券 x 1

$10 HomeSquare 餐飲贈券 x 3 (每日名額：100) HK$6,000(最多可累積3張不同商戶單據) 即賞HK$1,700商戶電子禮券 $500 時裝及三期珠寶電子禮券 x 1

$100 一期時裝及配飾電子禮券 x 2

$100 三期時裝及配飾電子禮券 x 2

$100 美妝電子禮券 x 2

$100 三期美妝電子禮券 x 2

$100 兒童服飾及生活時尚禮券 x 1

$50 Play Park 玩樂電子禮券 x 4

$100 HomeSquare 傢俬禮券 x 1 (每日名額：50) HK$15,000(最多可累積4張不同商戶單據) 即賞HK$4,100餐飲、一田及商戶電子禮券： $500 時裝及三期珠寶電子禮券 x 2

$100 一期時裝及配飾電子禮券 x 3

$100 三期時裝及配飾電子禮券 x 3

$100 美妝電子禮券 x 5

$100 三期美妝電子禮券 x 5

$100 運動服飾電子禮券 x 3

$100 兒童服飾及生活時尚禮券 x 3

$50 一田百貨現金優惠券 x 2

$50 餐飲券 x 4

$50 Play Park 玩樂電子禮券 x 6

$100 IKEA 禮券 x 1

$100 HomeSquare 傢俬禮券 x 1

$100 Home Circle 禮券 x 1 (每日名額：30)

電子禮券認受商戶名單：

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需留意，換領者及簽賬者必須爲會員本人，商場可要求參加者出示身份證明文件核對。活動亦不接受分拆簽賬，顧客於同一商戶之消費簽賬不可分拆成多張發票或簽賬存根以換領獎賞，故機印發票的金額必須與該次交易的簽賬額相同。更多細則可按此了解。

「獨角獸狂想曲」打卡位

商場以幻彩獨角獸為主題，由7月20日起至8月20日舉辦「獨角獸狂想曲」，將3樓中庭裝飾成夏日沙灘樂園，並於場內打造多個打卡位，如3樓戶外平台每半小時將有一次泡泡大放送。

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《芝麻街》限定店

商場亦聯同國際知名卡通《芝麻街》於7月14日至8月13日舉行「《芝麻街》夏日沙田遊」，現場會有《芝麻街》角色亮相，亦設有《芝麻街》期間限定店，售賣多款《芝麻街》商品。

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夏日文青手作美食市集

此外，同場會舉辦「夏日文青手作美食市集」，現場佈置及10間本地小店發售的精品及美食將加入沙田特色。

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恐龍公園Dino Park料今秋落成

新城市廣場的全方位空間活化計劃持續進行，5樓逾3.5萬平方呎的戶外空間將優化成為恐龍公園Dino Park，設有達26米長擬真恐龍骨架的組合式遊樂設施，預計將於今年第3季正式登場。

「夏日消費券購物賞」詳情 日期： 即日起至2023年8月31日 （消費券額外賞：2023年7月16日至7月30日） 時間： 上午10時至晚上10時 地點： 新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

「獨角獸狂想曲」詳情 日期： 2023年7月20日至8月20日 時間： 中午12時至晚上10時 地點： 新城市廣場1期3樓中庭、3樓戶外平台及3期3樓

「《芝麻街》夏日沙田遊」及「夏日文青手作美食市集」 詳情 日期： 2023年7月14日至8月13日 時間： 上午11時至晚上9時 地點： 新城市廣場1期1樓東翼（近A-1 Bakery）及西翼（近Shake Shack）

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