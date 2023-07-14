【今日優惠精選】富豪酒店免費派雪糕｜試飲免費贈維他冷泡茶

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 富豪酒店：免費雪糕日

2023年7月15至7月16日下午2時至6時，富豪酒店將化身滿載香港回憶的雪糕車，分別於銅鑼灣、尖沙咀及旺角派發經典軟雪糕。

時間 地點 7月15日下午2時至6時 鄰近銅鑼灣崇光百貨 7月16日下午2時至3時半 旺角西洋菜南街、鄰近百老匯戲院附近 7月16日下午4時至6時 尖沙咀海防道

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2. 維他：試飲免費獲贈維他TM無糖冷泡茶

即日起至7月30日，維他TM無糖冷泡茶推出暑假「真 ∙ 茶味對決」活動，參加者只需親臨「真 ∙ 茶味對決」茶舍，於「真茶味盲測區」進行盲測試飲兩款無糖茶，試飲後可即場投票選出最夠茶味無糖茶，結果將即時更新及場內顯示，參加者完成盲測後，即可免費獲贈維他TM無糖冷泡茶一支。

維他TM無糖冷泡茶暑期限定試飲活動

日期：2023年7月14日至7月30日 (共17日)

時間：上午十二時至晚上八時

地址：旺角THE FOREST地下中庭舉行

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3. 爭鮮：上水新豐店 開幕優惠

爭鮮迴轉壽司上水新豐店即將隆重開幕，一連三日開幕期間於新豐店堂食8元及12元產品每碟減2元，16元產品每碟減3元；另外堂食或外賣餐盒消費滿200元即送SUSHI MOMENT環保袋或夾鏈袋一份。

門市地址：上水新豐路94號品聯樓地下

營業時間：11:00-21:30

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撰文：hket小編

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