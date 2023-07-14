【今日優惠精選】富豪酒店免費派雪糕｜試飲免費贈維他冷泡茶

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【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品
本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 富豪酒店：免費雪糕日
2023年7月15至7月16日下午2時至6時，富豪酒店將化身滿載香港回憶的雪糕車，分別於銅鑼灣、尖沙咀及旺角派發經典軟雪糕。
|時間
|地點
|7月15日下午2時至6時
|鄰近銅鑼灣崇光百貨
|7月16日下午2時至3時半
|旺角西洋菜南街、鄰近百老匯戲院附近
|7月16日下午4時至6時
|尖沙咀海防道
2. 維他：試飲免費獲贈維他TM無糖冷泡茶
即日起至7月30日，維他TM無糖冷泡茶推出暑假「真 ∙ 茶味對決」活動，參加者只需親臨「真 ∙ 茶味對決」茶舍，於「真茶味盲測區」進行盲測試飲兩款無糖茶，試飲後可即場投票選出最夠茶味無糖茶，結果將即時更新及場內顯示，參加者完成盲測後，即可免費獲贈維他TM無糖冷泡茶一支。
維他TM無糖冷泡茶暑期限定試飲活動
日期：2023年7月14日至7月30日 (共17日)
時間：上午十二時至晚上八時
地址：旺角THE FOREST地下中庭舉行
3. 爭鮮：上水新豐店 開幕優惠
爭鮮迴轉壽司上水新豐店即將隆重開幕，一連三日開幕期間於新豐店堂食8元及12元產品每碟減2元，16元產品每碟減3元；另外堂食或外賣餐盒消費滿200元即送SUSHI MOMENT環保袋或夾鏈袋一份。
門市地址：上水新豐路94號品聯樓地下
營業時間：11:00-21:30
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選