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【退休保障】一份保單終身受保？定期人壽VS終身人壽　投保前要知的6件事

保險 10:30 2023/07/23

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香港人對部署退休生活的關注度愈來愈高，不僅是往後的資金來源，醫療、保險安排亦不可缺少。壽險是香港最常見的保險產品之一，在大眾認識純人壽保險以外，市面上還有一款「保終身」的產品，為整個人生周期提供身故保障。你知道兩者有何分別嗎？兩者分別適合甚麼客群？

定期人壽（Term Life）亦稱為純人壽保險，即是一款純保障的壽險產品，設有指定年期。由於此類產品不設儲蓄成份，變相不會積存任何現金價值，只會提供固定身故賠償。最高投保年齡方面，定期人壽普遍為65歲。

終身人壽（Whole Life）正好相反，不但保障期長達至終身，更是設有儲蓄成分，意味保單可以在保障期內滾存累積現金價值。儘管這叫作「終身人壽」，投保人只需要在指定期內繳付保費，完成後保障會一直生效。投保門檻亦比較寬鬆，市面上部分公司接受75歲的長者投保。

定期人壽VS終身人壽：投保前要知道的6件事
 定期人壽終身人壽
保障期限指定保障年期終身保障
保障額（就相同保費而言）較高較低
儲蓄成分沒有有，但中或長線才見成效
適合客群
  • 適合剛出社會、收入不高的年輕人
  • 追求高保障的人士，例如家庭經濟支柱、有按揭貸款、需要供養親人等
  • 需要較長保障期或負擔能力較高
  • 希望保單有儲蓄成分的人士
好處
  • 保費相對便宜
  • 保障額較高
  • 固定水平保費
  • 保障至受保人終身
  • 人壽及儲蓄兼備
壞處
  • 不設儲蓄成份，完結後沒有現金價值發還
  • 保單設時效性
  • 年紀愈大，保費愈貴
  • 無論是否需要保障額，供款期內仍要被鎖定在昂貴的保費支出
  • 回報分為保證及非保證兩部分，實際表現隨市場波動
  • 中途退保或無法拿回保證回報或紅利

相較於定期人壽，終身人壽每年需要繳付／供款的金額較高，保障額差距亦較大。本網比較5家同時提供定期人壽及終身人壽的保險公司的計劃，以友邦為例，純人壽保險的「守康易定期壽險計劃」，每年平均保費為1,436元，保障額有100萬元。若然投保有儲蓄成份的「充裕未來•盈尚」，每年供款7.8萬元，55歲至84歲平均身故賠償84.73萬元，可見定期人壽及終身人壽的分別之處。

點擊圖片放大

永明最新推出一系列終身人壽保障，分別為永護保障計劃、永護保障計劃（守護版）及永延保障計劃。其中「守護版」計劃主打銀髮客戶，設有嚴重腦退化症及末期疾病預支保障。當受保人確診患病時，將會全數預支基本計劃身故保障。倘若受保人喪失精神行為能力，指定家庭成員亦可代其提出索償。

主打銀髮族　嚴重腦退化可預支保障

此計劃最低投保額為16萬元，設6年、12年、20年及25年繳付期，投保年齡40至74歲。永明文件聲稱，這份保單的保證現金價值，能保證保單在10年（6年繳）或保費繳付期終結時（12／20／25年繳）達至回本。值得留意，如果是74歲的投保人，只可以選擇6年期繳付，即回本年期為10年。

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