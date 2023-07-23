【退休保障】一份保單終身受保？定期人壽VS終身人壽　投保前要知的6件事

下一篇文章
【MPF】最受追捧的基金 宏利佔首4位 打工仔對港股竟未死心？
香港人對部署退休生活的關注度愈來愈高，不僅是往後的資金來源，醫療、保險安排亦不可缺少。壽險是香港最常見的保險產品之一，在大眾認識純人壽保險以外，市面上還有一款「保終身」的產品，為整個人生周期提供身故保障。你知道兩者有何分別嗎？兩者分別適合甚麼客群？
定期人壽（Term Life）亦稱為純人壽保險，即是一款純保障的壽險產品，設有指定年期。由於此類產品不設儲蓄成份，變相不會積存任何現金價值，只會提供固定身故賠償。最高投保年齡方面，定期人壽普遍為65歲。
終身人壽（Whole Life）正好相反，不但保障期長達至終身，更是設有儲蓄成分，意味保單可以在保障期內滾存累積現金價值。儘管這叫作「終身人壽」，投保人只需要在指定期內繳付保費，完成後保障會一直生效。投保門檻亦比較寬鬆，市面上部分公司接受75歲的長者投保。
|定期人壽VS終身人壽：投保前要知道的6件事
|定期人壽
|終身人壽
|保障期限
|指定保障年期
|終身保障
|保障額（就相同保費而言）
|較高
|較低
|儲蓄成分
|沒有
|有，但中或長線才見成效
|適合客群
|好處
|壞處
相較於定期人壽，終身人壽每年需要繳付／供款的金額較高，保障額差距亦較大。本網比較5家同時提供定期人壽及終身人壽的保險公司的計劃，以友邦為例，純人壽保險的「守康易定期壽險計劃」，每年平均保費為1,436元，保障額有100萬元。若然投保有儲蓄成份的「充裕未來•盈尚」，每年供款7.8萬元，55歲至84歲平均身故賠償84.73萬元，可見定期人壽及終身人壽的分別之處。
永明最新推出一系列終身人壽保障，分別為永護保障計劃、永護保障計劃（守護版）及永延保障計劃。其中「守護版」計劃主打銀髮客戶，設有嚴重腦退化症及末期疾病預支保障。當受保人確診患病時，將會全數預支基本計劃身故保障。倘若受保人喪失精神行為能力，指定家庭成員亦可代其提出索償。
主打銀髮族 嚴重腦退化可預支保障
此計劃最低投保額為16萬元，設6年、12年、20年及25年繳付期，投保年齡40至74歲。永明文件聲稱，這份保單的保證現金價值，能保證保單在10年（6年繳）或保費繳付期終結時（12／20／25年繳）達至回本。值得留意，如果是74歲的投保人，只可以選擇6年期繳付，即回本年期為10年。
相關文章︰
【旅遊保險】幾時買全年Plan先最抵玩？ 呢個行程只需去4次已可打和
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 保險百科