【退休保障】一份保單終身受保？定期人壽VS終身人壽　投保前要知的6件事

香港人對部署退休生活的關注度愈來愈高，不僅是往後的資金來源，醫療、保險安排亦不可缺少。壽險是香港最常見的保險產品之一，在大眾認識純人壽保險以外，市面上還有一款「保終身」的產品，為整個人生周期提供身故保障。你知道兩者有何分別嗎？兩者分別適合甚麼客群？

定期人壽（Term Life）亦稱為純人壽保險，即是一款純保障的壽險產品，設有指定年期。由於此類產品不設儲蓄成份，變相不會積存任何現金價值，只會提供固定身故賠償。最高投保年齡方面，定期人壽普遍為65歲。

終身人壽（Whole Life）正好相反，不但保障期長達至終身，更是設有儲蓄成分，意味保單可以在保障期內滾存累積現金價值。儘管這叫作「終身人壽」，投保人只需要在指定期內繳付保費，完成後保障會一直生效。投保門檻亦比較寬鬆，市面上部分公司接受75歲的長者投保。

定期人壽VS終身人壽：投保前要知道的6件事 定期人壽 終身人壽 保障期限 指定保障年期 終身保障 保障額（就相同保費而言） 較高 較低 儲蓄成分 沒有 有，但中或長線才見成效 適合客群 適合剛出社會、收入不高的年輕人

追求高保障的人士，例如家庭經濟支柱、有按揭貸款、需要供養親人等 需要較長保障期或負擔能力較高

希望保單有儲蓄成分的人士 好處 保費相對便宜

保障額較高 固定水平保費

保障至受保人終身

人壽及儲蓄兼備 壞處 不設儲蓄成份，完結後沒有現金價值發還

保單設時效性

年紀愈大，保費愈貴 無論是否需要保障額，供款期內仍要被鎖定在昂貴的保費支出

回報分為保證及非保證兩部分，實際表現隨市場波動

中途退保或無法拿回保證回報或紅利

相較於定期人壽，終身人壽每年需要繳付／供款的金額較高，保障額差距亦較大。本網比較5家同時提供定期人壽及終身人壽的保險公司的計劃，以友邦為例，純人壽保險的「守康易定期壽險計劃」，每年平均保費為1,436元，保障額有100萬元。若然投保有儲蓄成份的「充裕未來•盈尚」，每年供款7.8萬元，55歲至84歲平均身故賠償84.73萬元，可見定期人壽及終身人壽的分別之處。

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永明最新推出一系列終身人壽保障，分別為永護保障計劃、永護保障計劃（守護版）及永延保障計劃。其中「守護版」計劃主打銀髮客戶，設有嚴重腦退化症及末期疾病預支保障。當受保人確診患病時，將會全數預支基本計劃身故保障。倘若受保人喪失精神行為能力，指定家庭成員亦可代其提出索償。

主打銀髮族 嚴重腦退化可預支保障

此計劃最低投保額為16萬元，設6年、12年、20年及25年繳付期，投保年齡40至74歲。永明文件聲稱，這份保單的保證現金價值，能保證保單在10年（6年繳）或保費繳付期終結時（12／20／25年繳）達至回本。值得留意，如果是74歲的投保人，只可以選擇6年期繳付，即回本年期為10年。

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