銀行排隊好費時？　恒生「未來銀行」落戶九龍塘　設智能櫃位免輪候

對於各位腳步急快的現代人而言，傳統銀行往往給予一種「排隊好費時」的印象。恒生銀行 （00011） 九龍塘又一城分行日前開幕，該行引進「未來銀行」服務概念，於大堂設置智能櫃位，希望客戶可以在此處理大部分銀行服務類別，包括港幣、人民幣及美元的現金紙幣存款；同時在職員協助下完成大部分銀行賬戶事宜，如更改個人資料等，省卻輪候櫃位服務的時間。

▼ 點擊圖片放大

目前恒生多間分行同步推出智能櫃位，包括： 1. 又一城分行：九龍塘達之路80號又一城LG2-02A 舖 2. 九龍總行：旺角彌敦道618號 3. 沙田分行：沙田橫壆街1-15號好運中心18號 4. 銅鑼灣分行：銅鑼灣怡和街28號

簡版Mobile App加舉報功能

恒生Mobile App將於今年7月底增設簡易版，提供較簡單易用的界面，方便客戶處理基本的數碼銀行服務，如查看結餘與交易紀錄、轉帳、開立定期存款、存支票等。簡易版Mobile App加設舉報功能，客戶如發現可疑銀行或信用卡交易即可直接聯絡職員。

▼ 點擊圖片放大

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，該行引進「未來銀行」服務概念，預視客戶的未來需要，配以科技元素及可持續發展的理念，為客戶提供具創見、貼心和擁抱未來的銀行服務。

恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和表示，現時人手數目與疫情前相約，在各方面如財富管理以及跨境業務等方面，正在繼續增聘人手。

另外，為創造可持續發展的未來，又一城分行引入減碳系統，透過水生微藻反應器淨化分行環境內的二氧化碳，成為全港第一間銀行採用此綠色方案。

▼ 點擊圖片放大

相關文章：

銀行分行一星期開足7日？ 滙豐3分行試行

投資初哥必看！10家銀行／券商股票交易收費一覽｜滙豐延伸「一世$0佣」至26-35歲新客

銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範）

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App