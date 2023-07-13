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2023年「最適合移居地」排行出爐！　墨西哥冧莊奪冠、香港排第40

個人增值 18:40 2023/07/13

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InterNations發布Expat Insider 2023報告，從全球53個國家/地區中，評選最受外籍人士歡迎的居住地，前五名分別是墨西哥、西班牙、巴拿馬、馬來西亞和台灣，中國排名第26，新加坡第37，香港位列第40。

該報告在2023年調查了12,065名外籍人士，他們來自171個國家，居住在172個國家或地區。調查邀請受訪者對各居住地的生活質量、安頓便利性、工作、個人財務和外籍人士基本必需品5大指數做出評價。

按圖詳見完整排名

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墨西哥奪冠：勝在安頓便利、個人財務

調查結果顯示，墨西哥收到的評價最高，90%的受訪者表示對該國的生活感到滿意。

InterNations創始人Malte Zeeck告訴《福布斯》，自十年前該機構首次進行Expat Insider調查以來，墨西哥時常位居全球前列。他表示，墨西哥在外籍人士中持續受歡迎，很大程度上是因為它在個人財務（第2）和安頓便利性（第1）方面表現出色。Zeeck說，全球外籍人士都認為墨西哥是最容易適應當地文化的地方（第1），也是他們感到最受歡迎的地方（第1），他們將當地居民形容為全世界最友好的人群（第1）。再加上相對較低的生活成本和迷人的氣候，讓墨西哥很吸引外籍人士。

不過，該國也有一些缺點。Zeeck稱，人身安全仍然是這裏的最大問題之一。報告顯示，墨西哥的政治穩定性僅排名第45位，18%的外籍人士在那裡感到不安全，是全球平均水平 (8%) 的兩倍多。

香港第40：生活成本、工作環境拉低排名

香港綜合評價排名第40，五項指數中，究竟輸在哪些方面？

報告顯示，香港生活質量指數為第27位，在這項指數下的子類別中，休閒選擇排名第3，表現亮眼；安全（第47）和環境氣候（第42）是拉低排名的兩大因素；旅行和交通（第14）情況尚好，醫療保健（第27）則處於全球中等水平。

安頓便利性指數方面，香港位列第29，遜於中國（第26），優於新加坡（第40）。子類別項目中，香港的文化和歡迎度排名全球第33，當地人友善度第35，交友容易度為第22名。

香港的工作指數表現不佳，處於第44名，是全球倒數第十。細看此指數下4項子類別項目，本港在工作與閒暇（第49）、工作文化（第45）方面成績較差，職業前景（第26）、薪水與就業保障（第30）屬中等偏下。

外籍人士對香港的個人財務指數亦評價不高，僅列第43名。該指數基於3個因素，分別爲：對財務狀況的滿意度、總體⽣活成本及受訪者的可⽀配家庭收⼊是否足以過上舒適生活。香港昂貴的生活成本想必是拖累評分的原因，據ECA International的研究，2023年香港的生活費用是全球第二高。

外籍人士必需品指數，香港獲評第34。受訪者眼中，香港的數字生活（第20）、行政（第15）便利程度尚可，但語言（第37）、住房（第43）方面適應較難。

中國第26：生活便宜 惟起步難

中國在53個目的地中排名第26位，74%的外籍人士對他們在中國的生活感到滿意，接近72%的全球平均水平。

中國於個人財務方面排名第10，86%的受訪者表示，他們的可支配家庭收入足以（或綽綽有餘）過上舒適的生活（而全球平均為73%）。此外，69% 的受訪者對自己的財務狀況感到滿意（全球為 58%），一半 (50%) 對總體生活成本持積極態度（全球為 44%）。

中國在工作文化和滿意度子類別中僅排名第48，大多數外籍人士不滿意這裏工作與生活的平衡程度（第45位）。

調查還提到，超過一半的人 (54%) 表示他們無法公開表達自己的想法，這一數字是全球平均水平15%的3倍多。

報告指，外籍人士在中國開始生活可能是一個巨大挑戰：它在外籍人士必需品指數中排名全球倒數第5（第50位），甚至在數字生活子類別中墊底（第53位）。例如，19%的受訪者難以在家中獲得高速互聯網（全球這一比例為10%）。 

儘管大多數在華外籍人士 (96%) 發現無需現金即可輕鬆支付（全球水平為84%），但只有13%的人表示他們可以不受限制地使用社交媒體和其他在線服務，遠低於全球平均水平（84%）。行政管理（第46 位）亦較差：開設本地銀行賬戶（第48位）和獲得移居中國的簽證（第44位）可能很困難。而且，66%的人在學習當地語言方面遇到困難（全球為38%）。

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