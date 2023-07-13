【二手排名】Hermès只排第6！ LV一款包最熱門 Chanel最易轉手

時尚和優雅一直是奢侈品的代名詞，高昂的價格常常讓人望而卻步，二手市場帶來更多花多眼亂的選擇; 手上閒置的奢侈品何時轉賣，同樣要考慮各樣品牌物品的保值程度，就必須留意最新時尚二手買賣潮流，法國二手買賣平台 Vestiaire Collective最新報告，綜合產品銷量、讚好數目以及產品頁面瀏覽量，列出了10大年度最熱門二手名牌排行榜，其中，品牌排名分為設計師品牌和奢侈品品牌兩大類，另有本年各類別最熱門的二手款式、及最驚喜二手成交Top3，本文都會一一列出。

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無論是在紅毯上還是日常生活中，品牌產品都展現著其獨特的品質和魅力，擁有廣泛的忠實消費群體，成為時尚和奢華的代名詞， Vestiaire Collective「Discover our 2023 Impact Report」報告排名顯示，深受女性喜愛的 Hermès今次排名第6，考慮到二手平台的轉手率，單價較高的名包，不一定能有更高的轉售率，二手市場上，Chanel排名第1，Gucci 和 Louis Vuitton 、Prada分別排名第2、3、4。以下是排名詳情：

在手袋界，CHANEL向來都是一個保值的選擇，這個品牌的小廢包、經典Timeless、Deauville Tote系列一直都備受追捧。近年來，CHANEL 19和CHANEL 22也成為了二手市場上備受追捧的款式，因此能夠在這個領域名列前茅也不足為奇。

奢侈品品牌排名:(點擊圖片)

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設計師品牌排名：1.Moncler、2.Jacquemus、3.Alexander McQueen(詳情排名看圖)

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在不同類別中，最受歡迎的單品分別為：

手錶：Cartier Tank Must

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漲幅多達57%



衣服：Moncler 羽絨衣

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漲幅高達51%



包包：Louis Vuitton Speedy

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漲幅達22%



皮帶：Gucci Belt

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漲幅15%

飾物：Hermes Clic H 手環

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漲幅11%



鞋子：Christian Louboutin 紅底高跟鞋

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漲幅10%

最驚喜成交 Top3：

第1名：Hermes Faubourg 20 公分柏金包

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巴黎聖多諾黑街上的旗艦店帶來上圖手袋的靈感，Hermes將不同的皮革拼接在一起，製成了獨具特色款，這款包只接受品牌 VIP 訂製，去年在 Vestiaire Collective 以 15.8 萬歐元成交。

第2名：John Galliano 時期 Dior 禮服

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從1997年到2011年，John Galliano擔任Dior的設計師，這段時間成為了許多時尚迷心中的美好時光。加利亞諾的創意設計不勝枚舉，其中之一是將報紙印花印在絲綢上，這種設計在2000年的電視劇《慾望都市》中被Carrie所穿，也因此奠定了它的傳奇地位。這款絲綢連衣裙上架僅五天就以14,900歐元成交，成為Dior品牌的經典之作。

第3名：Louis Vuitton X Nike 聯名 Air Force 1

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Virgil Abloh去世後，最令人瘋狂追捧的作品之一，要數Louis Vuitton X Nike Air Force 1聯名籃球鞋，這雙籃球鞋2022年上市，而老花款則以競拍的形式進行限量發售。其中一款在蘇富比拍賣會上以352,800美元的最高成交價創下了記錄。此外，Vestiaire Collective上售出的其他顏色款式也以驚人的價格成交，最高標價高達11,500歐元。



今年3大火熱潮流

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1.Quiet Luxary: 強調永恆、簡約、90 年代風格的奢華，以灰色、黑色和白色為主色調，重新呈現於卓越品質的簡約，但有品位的設計理念。

2.Y2K: Quiet Luxary與 2010 年代的 Y2K 趨勢之間的兩極，以及現在被稱為獨立骯髒的、精心設計的凌亂、以派對為中心的美學的複興。

3.中性風格: 預計西裝將在未來幾季改變性別規範，寬鬆、百搭的廓形可適應任何風格。

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