【好去處】全港首個小王子80週年展覽 獨家限定版小王子個人化禮品

經典著作Le Petit Prince《小王子》踏入80週年，法國小王子版權方和羚邦集團 （02230） 成立「香港小王子基金」，並授權Knighthood Event在港推出名為《藝遊宇宙》的互動展覽，活動將於於7月15日至8月27日期間，在尖沙咀The ONE商場舉行。

是次展覽以「經典風格 x 創意互動 x 本地藝術家創作」概念，打造5大劇場式主題展區，更重新演繹經典場景。透過AR互動、光影互動和創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到的飛行員視角觀賞體驗。

大會邀請6位本地著名藝術家，包括：首位獲法國官方授權重新演繹《小王子》的華人插畫師Steven Choi、Pen So、杜波淇、Amy Tam、Aka C和Stella Lam，重新創作小王子拜訪6個星球的奇遇，門票即日起於KKDay獨家接受預訂。

預訂詳情 成人平日淨入場票價230元起

套裝價280元起（包括入場門票及獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包）

家庭門票淨入場票價由600元起（包括成人票2張及兒童票1張) KKDay即日開始接受網上預訂：按此

於7月15日前，透過KKDay網上預訂可獲贈早鳥禮遇——小王子限定版金屬書籤1張。每售出1張門票，主辦方將捐贈5元正予「香港小王子基金」作慈善用途。即日起更可率先預覽《藝遊宇宙》期間限定店，並於指定網購平台預先訂購（詳情可到官方專頁查詢）。限定店於7月15日起正式開賣，即場發售小王子80週年限定禮品。

獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品

凡購買入場套裝，可即時透過獨家限定版小王子《藝遊宇宙》禮品包中的小道具。禮品包分為成人版和兒童版兩款，成人版內附《小王子》書籍造型收納盒連斜孭掛帶、個人化小王子筆記本、名信片和手機夾片；兒童版內附《小王子》旅行喼造型玩具盒、小王子填色冊連顏色筆和小王子印章套裝。

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大家可以使用現場提供的鐳射刻名服務，把個人化名字或繪圖刻在筆記本上，亦可以鉛筆把現場提供的小王子靚靚印章素描於筆記本上。記得玩埋「火漆印章」，代你從不同星球寄出名信片。大家可在不同主題展區中尋找小王子的足跡，與小王子建立獨一無二的關係，儲齊圖案後可獲贈小王子語錄透明卡1張。

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