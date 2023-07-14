有錢盡量花、不留給子孫 日本權威：難避免爭產問題 不如自己享受

有了子女後，很多父母都想將最好的給予他們，用盡畢生的努力賺錢，就為了給子孫留下更多財產。能為子女減輕經濟壓力固然好，但隨之引發的財產爭奪卻難以避免，因繼承財產而反目成仇的一家人屢見不鮮。那麽，緊衣縮食為留財產給子女是否值得提倡？

有錢反而帶來不幸

日本權威精神科醫生和田秀樹（Hideki Wada）在《如果活到80歲》一書中提出，認為年過80歲的幸齡者，應該秉持著「能享樂就不要拒絕」的理念，作者用「有錢人的悖論」的例子來表明，有錢反而會帶來更多不幸。

作者表示，通過生活的觀察，如果有財產的人再婚，子女一般都會反對，因為擔心對方分走財產；而沒有財產的人再婚，子女一般都會予以祝福，沒有財產問題擔心之餘，甚至覺得有人可以分擔照顧年邁父母的壓力。



很多被迫放棄再婚的有錢父母，最後只能過著孤單寂寞的日子，隨著身體逐漸喪失機能後，最可悲的是，當初堅決反對父母再婚的子女，也未必能夠好好照顧年邁的父母。等父母過身後，留下的這筆財產無疑就會引起家人之間的糾紛，令家人之間關係疏遠，這就是有錢帶來的不幸。於是，作者認為，與其傳承財產令家族不得安寧，不如在餘生好好享受，給自己留下更多珍貴的回憶，他日躺在病床上也能回味美好生活，而不是擔心財產的分配。

將財產贈與子女 不一定有幫助

對於一些懂得理財的子女而言，父母財產的贈與可能帶來一定的經濟支援，但對於理財能力較差並且沒有明確人生目標的子女而言，可能這筆錢帶來的壞處大於好處。

1. 子女可能難以抵抗誘惑

就算父母留下的財產數額較大，如果子女沒有理財能力好好規劃這筆錢，可能不用兩三年就會用完甚至破產，再多的財產可能都是徒勞的。其次，史丹佛大學曾經做過一個代表性的實驗，他們把小孩子單獨留在房間裡，跟他們説他們可馬上吃掉手上的1塊棉花糖，但是如果願意等待，15分鐘後，可以吃2塊棉花糖。結果顯示，三分之二的小孩都已經吃完，只有三分之一小孩可以堅持，證明大部分人都是比較難抵抗誘惑，能成功的都是小部分。繼承財產也是同樣，當子女突然收到父母的一大筆財產時，可能也難以抵抗金錢的誘惑，很快就會用完，甚至陷入財務危機。

2. 令子女失去謀生能力

如果直接將一大筆錢給予子女，可能還會造成他們好吃懶做，從此失去目標和謀生能力。例如，如果其他人都在努力賺錢但每個月收入只有幾千元時，繼承了父母財產的子女每個月有上萬甚至幾十萬供使用時，他們還會繼續努力嗎？但無論財產有幾多，「只入不出」終有一天會用完，所以，某種程度上，財產對於子女可能也是一種「毒藥」。

假如遺產稅提高至100%

作者還提出一個假設，如果政府將遺產稅提高至100%，相信很多人都會選擇將手上的錢用完，情況將會如何變化？

高齡者可能身體更好，健康壽命延長

國家整體醫療費用下降

減輕年輕人經濟負擔

國家經濟可能因此得到一定程度提振

雖然這個假設比較誇張，但如果將財產用在自己身上，可以為自己和子女都帶來更多好處，自己生活更快樂，家人也不用產生糾紛。

相關文章：

男女遺產傳承觀念差異大？ 4成女性擔心糾紛 傾向過身後再傳承

分配遺產7大常犯錯誤 免爭家產/為後代著想 律師提醒勿拖至最後一刻

儘早討論遺產規劃 律師︰現在傷感情 好過上法庭

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App