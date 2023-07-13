25歲手持10萬流動現金　上班有時間炒股　如何保本投資增值？

對於那些擁有一定資本和時間的年輕人來說，投資是一個不錯的選擇，特別是對於那些手持流動現金的人來說。比如，一位25歲的年輕人手頭上有十萬元流動現金，並有足夠的工作時間炒股，那麼如何保本投資增值呢？看看龔成是如何回應:

讀者:

Hello呀sir你好，我今年25歲，手頭上有十萬流動現金想做下投資增值，本身有啲保險儲蓄同保單抵押打底，呢十萬都係想保本收增值下，期望一年有7-10%，唔急住用，因為返工時間彈性隨時可以睇電話，可以短炒下，短炒通常賺少少就會走，想請教下呀sir呢十萬可以點樣分配做增值，大感謝



龔成︰

首先，唔建議短炒。我20年前，都是短炒者，技術分析者，用左幾年，輸足幾年，之後長線投資，就開始不斷賺錢。其實我當時，用左幾年時間去學分析技術，我當時不斷睇書、上堂學短炒，但最後都是輸，可能是我能力不足吧。



但我之後做銀行同證券行，見大部分輸錢的客，都是偏向短炒的。另外，如果你分析全球真正賺錢的投資者、經金經理，佢地都無人短炒，都是長線投資的，巴菲特都是反對短炒的。因此，我相信長線投資，是真正助我地贏錢的方法。至於如何長線投資，我地會按自己人生階段去計劃。



當我地投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。你25歲，應以增值為主，建議你用「平穏增長股」 + 「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

收息股增值能力低 年青人宜更進取



根據你目標，其實應該投資「收息股」。但你要明白任何股票都會有價格波動，唔存在保本而件事。而且，收息股增值能力不高，不太適合年青人士(一個較能承受風險架年紀)。我建議你可以將這$10萬分成幾注，買入以下股票，但要記住長線持有。潛力股風險較高，若你無乜投資經驗，可以集中係平穏增長股。



最後，就是你保險部份。其實"保險"主要係用來防守，買足夠保障就可以。儲蓄成份架保險，唔係唔可以買。如果你個人風險承受能力好低，或者完全無投資能力，這類保險都有持有價值。

但始終係財富增值角度，佢幫助好有限，一般我都就唔建議太多。做財富增值，應集中投資在優質資產(如優質股、物業等)，效果才會理想。而你提到架"保單抵押"，我相信係講緊Premium Financing(保單融資)。其實就係透過借貸，去以槓桿形式放大回報。相比傳統儲蓄保險，佢增長潛力會相對較大，同時風險會相對較高。

保單回報無保證 加息周期蠶食利潤

若保單實際回報，係多於貸款利息，投保人自然會因為槓桿操作，而令回報放大左。但由於保單本身，好多時回報和利率都係不保證。再加上貸款利息，多為浮息。在低息環境，固然會受惠。但進入加息週期，利潤將進一步被蠶食。因此，用保單融資去投保，係有一定風險。



其實係財富增值上，最好集中係優質資產上(如物業、優質股)。「保險」只係一種產品，主要係用作防守，買足夠保障就可以。儲蓄成份架保險，唔係唔可以買。如果你個人風險承受能力好低，或者完全無投資能力，這類保險都有持有價值。但最好係一些較傳統儲蓄保單，而非這類有槓桿性質的產品。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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