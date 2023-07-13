【好去處】加國購物聖地推港客專屬體驗：廣東話服務、多種電子支付、VIP服務

加拿大再度放寬移民政策，近日撤銷工作移民學歷限制，吸引不少港人到加國。為吸納這批港人客群，加拿大多倫多Yorkdale購物中心表示，為未來接待大量香港旅客，推出以下特別服務：

1. 精通多國語言的員工：

Yorkdale大部分商店的銷售人員都可用廣東話及普通話溝通，以便為顧客提供協助及解答問題。另外，購物中心同時設有一個售後服務網絡，能通過「微信」為顧客提供售後服務。

２. 多種付款方式：

Yorkdale接受多種電子支付方式，包括「微信支付」和「支付寶」。顧客可以透過此類手機支付平台購買購物中心禮品卡，禮品卡適用於購物中心內270家零售商戶，每天上限金額為一萬加元。

3. VIP服務：

Yorkdale提供一系列商戶優惠，當中包括與Park Hyatt Toronto酒店合作，為到訪旅客提供獎賞優惠，其中包括去程免費Uber、贈送一張50加元（約300港元）的Yorkdale禮品卡（適用於購物中心內270家零售商戶）。

4. 著名品牌雲集：

購物中心有一系列高端商店，包括LV旗艦店、Canada Goose、OVO、 Van Cleef ＆ Arpels、Piaget、Zadig ＆Voltaire、Panerai、Vacheron Constantin、Bottega Veneta、Chloé、Valentino、Balenciaga和Furla。

近三年新引入的品牌有：Acne Studios, Diptyque, Emporio Armani, Fendi, Ganni, Mango, Vinfast, 日本人氣咖啡店% Arabica, NIKE旗艦店，Golden Goose, Thom Browne, Tudor, Celine和Alexander McQueen。

購物中心内的高級時尚百貨公司Holt Renfrew設有Gucci、Dior、Fendi和Prada的專賣店。同時亦有不少高級餐廳進駐，例如：多倫多高端中國海鮮菜館「漁膳房 Yu Seafood」。

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