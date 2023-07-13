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【旅遊保險】幾時買全年Plan先最抵玩？ 呢個行程只需去4次已可打和

博客 10:44 2023/07/13

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暑假是傳統旅遊旺季，今年更是新冠疫情爆發後第一個復常的暑假，外遊需求勢必更大。不少熱愛旅遊的港人已經準備好報復式外遊，計劃去多個地方旅行。如果經常周圍飛，是否買全年旅遊保險先最抵玩？幾時買先最抵，又有咩限制要留意？

10Life今次分析市面上13款全年旅遊保險計劃，保障範圍與單次旅遊保險計劃大致相同，並同樣可選擇受保地區（亞洲或環球），較大分別在於受保時間及保費。

全年旅遊保險 vs 單次旅遊保險

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留意每次旅行的保障時間上限
不少港人熱愛旅行，可能一年已飛幾次，如果每次旅行都要購買一次旅遊保險略為不便，買全年旅遊保險便只需投保一次，往後一整年旅遊都可獲保障。不過，消費者在投保前除了考慮方便性，也要留意保障時間，以揀選合適的旅遊保險。

如果單次旅行時間較長，例如在歐美探親近半年才回港，較適合購買單次旅行計劃，因為保障時間一般長達180天。

若果一年有多次旅程，例如一年需頻繁往返歐美多次探親，全年旅遊計劃便較合適。全年計劃保障時間上限為90天至120天，較少於單次計劃，個別計劃如豐隆更只有60天。

撇除保障時間，如果只以價錢考量，甚麼情況下購買全年旅遊保險會較為化算？

表：13款全年旅遊保險計劃保費比較（港元）

點擊圖片放大

長途去四次已回本　短途相對唔抵玩？
表2分別以短途旅行（5天日本之旅）及長途旅行（10天英國之旅）作假設，計算到底一年去多少次旅行才值得購買全年旅遊保險。

以港人「家鄉」日本為例，較抵玩是富衛及中銀計劃，一年去最少6至7次已回本，抵過逐次買單次旅遊保險。所需最多旅行次數的是AIG計劃，要去23次才相等於全年計劃的價錢，相等於一個月飛兩次才「夠數」。換然之，除非一年去6次或以上旅行，否則以價錢計，買單次旅遊保險會較化算。

如果頻繁長途旅行，例如有親朋戚友移居歐美等地，或者經常需要長途公幹，全年旅遊保險會相對抵玩。以英國10日行程作假設，中銀、藍十字、保誠、安聯的計劃只需去約4次便能打和， 而AIG的計劃所需次數最多（約9次）。

另外，以上13款計劃不論選擇那一個受保地區（亞洲或環球），保費都是相同，除了個別如AIG會有差別。

本文最後更新日期2023年7月10日。

【文章來源：10Life；原題：【全年旅遊保險比較】幾時買全年Plan先最抵玩？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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