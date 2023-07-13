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數碼工具物流升級 Alibaba.com滿足跨境貿易需求

博客 00:05 2023/07/13

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隨着全球化發展，B2B跨境貿易已成為眾多企業的重要商業模式。在現代經濟中，跨境貿易不再只屬於大型企業的領域，中小型企業也能進行跨境貿易，通過互聯網平台的發展，讓更多企業有機會接觸到全球市場。

現今的B2B跨境貿易已經越來越依賴於互聯網技術的發展，為企業提供便捷的交易渠道和管理工具。例如，Alibaba.com（阿里巴巴國際站）等平台便可幫助中小企快速找到海外客戶和產品供應商。同時，這些平台也提供一系列服務，包括支付、物流、關稅報關等，為企業進行國際貿易提供全方位支持。

Alibaba.com作為業內領先的全球B2B數字貿易平台，目前為來自全球190多個國家和地區的買家和供應商提供數字外貿綜合服務，覆蓋全球4000多萬活躍的買家和賣家，其中絕大多數屬中小微企業。

攜手ITC 加速中小微企業參與數字貿易

近年，數碼化的發展和普及，令B2B跨境貿易也開始作出數碼轉型。在剛過去的6月份，聯合國國際貿易中心（International Trade Centre，ITC）於第三屆中非經貿博覽會上，便與Alibaba.com簽署合作意向書，雙方將共同採取更多行動，進一步幫助中小微企業更好地利用全球數碼貿易新機遇，加速數碼轉型，提高國際競爭力；同時促進各地就業，實現可持續快速發展。聯合國讚揚Alibaba.com致力幫助全球中小微企業以數碼化方式、更便捷地參與全球貿易的努力，貿易數碼化可以幫助中小微企業開拓新市場，發展新業務。

跨境物流服務增速翻倍

Alibaba.com為中小企業提供全方位的B2B跨境服務，以滿足中小企業的跨境貿易需求。其中，線上物流服務是重要一環，主要負責處理跨境物流的運輸、清關、派送等環節，使買家和賣家可以更加方便快捷地完成交易。今年上半年，通過平台線上服務的海運貨櫃量按年增長近200%，增速較去年翻了一倍以上。這一趨勢背後是數碼化加速的影響，令更多商家採用線上服務來滿足即時性且小型訂單的跨境物流需求。

為了滿足這一需求，Alibaba.com推出了專業的在線物流服務品牌Alibaba.com Logistics，並採取了一系列措施。首先，平台為海外賣家提供更豐富的線路和更標準化的產品矩陣，使得買家可以更方便地選擇和使用物流服務。Alibaba.com Logistics的物流線路便在近一年新增3000多條至超過26000多條，滿足不同行業、不同時效的物流需求。

其次，Alibaba.com通過引進新技術，使得物流體驗更加簡單，包括推出全球物流追蹤服務和跨境物流方案智慧生成工具，讓消費者能實時看到貨物運到哪裡。外貿企業只要輸入物流起始地、目的地、商品類型、數量等資訊，就能一鍵生成跨境物流解決方案，使用起來更加簡單方便。

這些工具使得Alibaba.com的物流體驗更為數碼化，最近一年我們大幅提升了線上跨境物流的時效保障服務。平台在核心國家的現貨訂單中，43%都會明確物流時效，提供「晚到必賠」（deliver by）的時效保障功能，令物流更有保障。最後，Alibaba.com用創新產品解決當前線上海外買家對跨境物流「門到門」的新需求，優化跨境物流「最後一段」的體驗。Alibaba.com的線上物流服務不斷創新，讓線上跨境物流的便利化帶動了數碼外貿本身的快速增長，僅今年5月，Alibaba.com的線上外貿成交額按年增長就接近30%。

跨境直播提升商家獲客能力

另一方面，商家工具亦隨著數碼轉型作進一步的提升。其中Alibaba.com上的跨境直播正在海外大熱。據Alibaba.com發布的數據顯示，今年5月每天的開播場次年按年增長66%，海外觀看人數按年同比增長186%。跨境直播之所以火爆，是與背後應用的一系列新技術有關。

為了進一步適應B類跨境直播的特徵，Alibaba.com今年推出了一系列新技術，包括方便海外買家詢問的「點擊問詢」、接待響鈴通知等等。其中剛上線的「點擊問詢」功能可讓直播互動更簡單，海外買家在觀看直播時，可以直接點擊屏幕上感興趣的展示商品，與此同時主播會實時回應並予以講解。近期平台還上線「語音轉字幕及翻譯」功能，在直播間將商家語音實時轉成字幕，便於買家理解，同時支援多語言翻譯。

新技術使得跨境直播門檻逐步降低，Alibaba.com上進一步湧現出「工位直播」的新模式，外貿員工坐在座位上就能上Alibaba.com進行直播、接待全球客戶。工位直播簡言之就是在辦公過程中展開直播，外貿商家無需精心佈置直播間、準備內容腳本，僅需在工作時間提供在線接待服務。業務員在座位上只需打開手機就能「跑」全球客戶，為商家的外貿生意降本增效，並更簡單高效地在線談生意、拿訂單。

Alibaba.com致力為中小企業解決跨境貿易的問題，借助新技術的發展，由客戶體驗以至物流最後一公里等需求，都全方位支援買家賣家發展，方便更多中小企業參與全球貿易。

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撰文 : 魏冉 Alibaba.com履約物流和關務負責人

欄名 : 阿里導航

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