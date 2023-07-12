下半年美股或表現疲弱 嘉信理財：AI是否引領市場還需觀察

嘉信理財發表2023中期市場展望，探討美國市場及環球經濟前景。嘉信理財香港有限公司理財顧問郭明燊表示，聯儲局在6月的議息會議中維持利率不變，同時暗示今年稍後或會進一步加息，有訊號表明聯儲局將會轉向採取較寬鬆的貨幣政策，仍存經濟衰退的風險。

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，展望未來，認為國際市場具較大吸引力，建議投資者將國際市場資產類別考慮到投資組合配置中。

下半年美股仍可能疲弱

郭明燊表示，2023年上半年股市表現「頭重腳輕」，少數大型股在獲利方面領先，但大多數成份股跑輸整體指數，反映指數升幅過度集中的風險增加。展望下半年，美國股市仍可能會經歷間歇波動或疲弱，原因包括：

聯儲局政策持續不明朗

企業盈利表現疲弱

投資者情緒可能出現泡沫

正如美國經濟評議會（Conference Board）的領先經濟指數（Leading Economic Index）所指向由「滾動式」經濟衰退演變為正式衰退的風險等。

固定收益市場回報正面

談及美國下半年的投資重點，林長傑表示，截至 6 月初，幾乎所有資產類別固定收益的市場回報均為正面，包括短期美國國債以及高收益企業債券等。他整體預計下半年情況大致相若。然而，受「紙箱衰退」影響，即過往一年經濟受創主要見於製造業和航運業，而其產品或服務通常需要使用紙箱，投資者回報或會略低。

對於十年期美國債息的預測，郭明燊表示，預期美債債息跌回 3%，國際股票平均回報 7.6%，美國股票平均回報 6.9%，美國企業債平均回報 4.9%。

國際市場下半年或重拾升勢

林長傑還説道，今年5月，少數美國人工智能（AI）公司的股價急升，帶動美股收窄上半年相對於國際股的落後幅度。至於AI在後市是否仍然是市場推動力，要繼續觀察市場走勢。美國以外的國際股票市場的領先地位於5月份暫告一段落，但可能在下半年重拾升勢。如果通脹和就業增長放緩，而疲弱狀況蔓延至服務業，屆時股市於下半年可能難以取得同樣的升幅。

該行仍然認為國際股具吸引力，原因是估值較吸引，盈利增長較快。總括而言，現時投資者宜考慮環球優質股票及債券，例如高股息或擁有較多即時現金流的公司，同時應謹守分散投資原則，並定期調整投資組合。

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