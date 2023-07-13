【理財加油站】想慳錢總是無從入手？ 嘗試生活中這些「消費降級」改變

發現自己消費過多，苦惱生活中可以慳錢的地方，但在分析平日開支時，又總是覺得全部都是必要消費，很難從中取捨。其實生活中很多地方可以實現「消費降級」，在保證基本生活質量的同時，改變「高消費，零儲蓄」的壞習慣。

什麽是消費降級？

消費降級是指對所購買物品更多追求物美價廉，而不是這種物品的品牌效應或情懷，不盲目追求高價格才有高品質，而是更多傾向於理性消費，因此，消費降級降的是價格不是品格，是讓物品價格回歸理性。

生活中哪些事情可以消費降級？

回歸生活中，不少日常活動都可以實現消費降級，但經常被很多人忽略，如果你也想控制自己的消費欲望，增加儲蓄，又不知從何入手縮減消費，可以參加以下消費降級的品類：

飲食方面：

三餐選擇加錢買凍飲 → 自己帶水

使用送餐軟件Deliveroo、Foodpanda → 親自買，免去平台溢價及運費

工作日幾乎外出就餐 → 自己煮飯帶飯

購物方面：

追求潮牌服飾 → 買平價舒適的牌子

每件物品都要買新貨 → 可以選擇二手市場好物

為求方便，所有物品超市買入 → 比較價錢，某些日常消耗品（紙巾、海綿、廁所刷、垃圾袋等等）可能淘寶等網上平台更便宜

交通方面：

每日開車 → 增加乘坐公共交通次數

追求品牌汽車 → 購買實用性汽車

追求公共交通工具舒適度 → 追求同樣距離更平價的方式

無論外出目的地遠近都坐車 → 不是很遠的距離盡量步行

個人護理方面：

精緻髮型屋打理頭髮 → 選擇較便宜的速剪

購買美容院項目 → 在家護理

娛樂方面：

周末快閃旅行 → 健身、行山等增值自己

朋友聚會高級餐廳就餐 → 追求味道，有條件可以選擇在家

其實生活中很多消費都在悄然侵蝕我們的存款，以上列出的類別是否有你之前沒有想到的替代種類？在每次消費之前記得先思考一下更便宜的代替品，或更省錢的渠道，一個小舉動或許每個月能省下不少錢。

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