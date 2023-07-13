【理財加油站】想慳錢總是無從入手？ 嘗試生活中這些「消費降級」改變

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下半年美股或表現疲弱 嘉信理財：AI是否引領市場還需觀察
發現自己消費過多，苦惱生活中可以慳錢的地方，但在分析平日開支時，又總是覺得全部都是必要消費，很難從中取捨。其實生活中很多地方可以實現「消費降級」，在保證基本生活質量的同時，改變「高消費，零儲蓄」的壞習慣。
什麽是消費降級？
消費降級是指對所購買物品更多追求物美價廉，而不是這種物品的品牌效應或情懷，不盲目追求高價格才有高品質，而是更多傾向於理性消費，因此，消費降級降的是價格不是品格，是讓物品價格回歸理性。
生活中哪些事情可以消費降級？
回歸生活中，不少日常活動都可以實現消費降級，但經常被很多人忽略，如果你也想控制自己的消費欲望，增加儲蓄，又不知從何入手縮減消費，可以參加以下消費降級的品類：
飲食方面：
購物方面：
交通方面：
個人護理方面：
娛樂方面：
其實生活中很多消費都在悄然侵蝕我們的存款，以上列出的類別是否有你之前沒有想到的替代種類？在每次消費之前記得先思考一下更便宜的代替品，或更省錢的渠道，一個小舉動或許每個月能省下不少錢。
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欄名 : 理財加油站