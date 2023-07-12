  • 32°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟復甦】34%港人增數碼服務／訂閱／會籍開支　50%相信未來1年賺更多

個人增值 17:32 2023/07/12

分享：

分享：

信貸資料服務機構環聯（TransUnion）公布最新一項調查，發現隨著香港經濟逐漸復甦，消費者的家庭財政狀況有顯著改善。有27％受訪者表示，他們的非必要開支有所增加；亦有34%港人在過去三個月曾增加數碼服務、訂閱和會籍的開支，相比上季高出15個百分點。而計劃增加家庭支出的消費者亦有所上升，30％的消費者打算在未來三個月增加非必要開支，當中包括外出用餐、旅遊、娛樂等等，上季則為25％。

環聯消費者脈搏調查於2023年5月4日至5月17日期間訪問了910名香港消費者。此項季度研究根據收入、負債及身份盜用多方面，評估消費者的取態及其行為之變化。受訪者分佈於不同世代，包括Z世代（出生於1995年至2004年）、千禧世代（出生於1980年至1994年）、X世代（出生於1965年至1979年）、嬰兒潮世代（出生於1944年至1964年）。

年輕消費者推動新信貸服務需求

消費信貸是其中一項反映出社會消費的指標，環聯報告表示，儘管只有29％的香港消費者有意申請新的信貸或融資，與上季相同；但在不同世代的消費者之間，Z世代（37％）對新信貸服務最感興趣。然而，57％整體受訪者表示，利率上升對他們尋求新信貸的決策有中至高度影響，比上季增加11個百分點。

環聯又指出，雖然港人對利率上升的擔憂依然存在，但仍有更多消費者計劃申請新居所貸款（16％），比上季上升3個百分點，亦是過去一年首次出現增幅。另外，調查結果顯示，消費者對與汽車相關的信貸活動的需求增幅最為明顯，計劃申請新汽車貸款或租賃及對其進行再融資的消費者，分別上升了7個百分點至 16%及上升8個百分點至13%。

通脹、經濟衰退憂慮減輕

受訪港旅遊業和本地需求的強勁復甦帶動，香港經濟持續改善。調查結果顯示，62%的消費者對未來12個月的家庭財政狀況感到樂觀，較上季（34%）顯著提高。另外，有一半（50%）消費者預期未來一年的家庭收入將會增加，較上季上升16個百分點。

儘管經濟環境有所改善，消費者仍對市場存有憂慮，調查結果顯示通脹（58%）、經濟衰退（44%）及股市波動（37%）是受訪消費者最擔憂的議題，其次則為利率上升（35%）。消費者對股市波動和利率上升的擔憂分別比上季上升7個及5個百分點，而對通脹和經濟衰退的擔憂則相反，分別按季減少10個及7個 百分點。

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

96%港人研外遊、創疫後新高　18-26歲人均花這個金額！（附最熱門旅行地點及月份）
2023/07/11
96%港人研外遊、創疫後新高　18-26歲人均花這個金額！（附最熱門旅行地點及月份）
美國半數「80後」經濟仍依賴父母　2招培養子女財政獨立　專家：「一刀切」不如逐步來
2023/07/10
美國半數「80後」經濟仍依賴父母　2招培養子女財政獨立　專家：「一刀切」不如逐步來
「友善」職場文化或更「有毒」？ 專家：無批評性反饋 阻礙進步
2023/07/09
「友善」職場文化或更「有毒」？ 專家：無批評性反饋 阻礙進步
美國老年人投資進取　股票佔7成　憂退休不夠錢、現金跑輸通脹
2023/07/06
美國老年人投資進取　股票佔7成　憂退休不夠錢、現金跑輸通脹
渣打︰定期存款會面臨「再投資風險」　建議對中國股市保持耐心
2023/07/06
渣打︰定期存款會面臨「再投資風險」　建議對中國股市保持耐心
汽車 經濟衰退 經濟 借貸 加息 香港 通脹

下一篇文章

【ET財智Talk】樓價由高峰回落13% 高力李婉茵分析放寬按揭對住宅、商鋪及寫字樓前景影響 7月17日晚上8時見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

負債累累的KOL、想結婚的月光族：紀錄片揭示常見理財陷阱
負債累累的KOL、想結婚的月光族：紀錄片揭示常見理財陷阱
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
【報稅2023】綠色炸彈來襲！未收到報稅表點算好？｜報稅前應注意的5大事項
填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒
填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒
【理財加油站】每月開支僅$3000？ 教你4個方法過低物欲生活
【理財加油站】每月開支僅$3000？ 教你4個方法過低物欲生活
【理財個案】擁百萬存款　找不到買樓時機　為子女應如何投資?
【理財個案】擁百萬存款　找不到買樓時機　為子女應如何投資?
【理財加油站】40歲以下有近半數想60歲前退休　WEF︰與現實嚴重脫節
【理財加油站】40歲以下有近半數想60歲前退休　WEF︰與現實嚴重脫節
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款