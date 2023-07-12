【經濟復甦】34%港人增數碼服務／訂閱／會籍開支　50%相信未來1年賺更多

信貸資料服務機構環聯（TransUnion）公布最新一項調查，發現隨著香港經濟逐漸復甦，消費者的家庭財政狀況有顯著改善。有27％受訪者表示，他們的非必要開支有所增加；亦有34%港人在過去三個月曾增加數碼服務、訂閱和會籍的開支，相比上季高出15個百分點。而計劃增加家庭支出的消費者亦有所上升，30％的消費者打算在未來三個月增加非必要開支，當中包括外出用餐、旅遊、娛樂等等，上季則為25％。

環聯消費者脈搏調查於2023年5月4日至5月17日期間訪問了910名香港消費者。此項季度研究根據收入、負債及身份盜用多方面，評估消費者的取態及其行為之變化。受訪者分佈於不同世代，包括Z世代（出生於1995年至2004年）、千禧世代（出生於1980年至1994年）、X世代（出生於1965年至1979年）、嬰兒潮世代（出生於1944年至1964年）。

年輕消費者推動新信貸服務需求

消費信貸是其中一項反映出社會消費的指標，環聯報告表示，儘管只有29％的香港消費者有意申請新的信貸或融資，與上季相同；但在不同世代的消費者之間，Z世代（37％）對新信貸服務最感興趣。然而，57％整體受訪者表示，利率上升對他們尋求新信貸的決策有中至高度影響，比上季增加11個百分點。

環聯又指出，雖然港人對利率上升的擔憂依然存在，但仍有更多消費者計劃申請新居所貸款（16％），比上季上升3個百分點，亦是過去一年首次出現增幅。另外，調查結果顯示，消費者對與汽車相關的信貸活動的需求增幅最為明顯，計劃申請新汽車貸款或租賃及對其進行再融資的消費者，分別上升了7個百分點至 16%及上升8個百分點至13%。

通脹、經濟衰退憂慮減輕

受訪港旅遊業和本地需求的強勁復甦帶動，香港經濟持續改善。調查結果顯示，62%的消費者對未來12個月的家庭財政狀況感到樂觀，較上季（34%）顯著提高。另外，有一半（50%）消費者預期未來一年的家庭收入將會增加，較上季上升16個百分點。

儘管經濟環境有所改善，消費者仍對市場存有憂慮，調查結果顯示通脹（58%）、經濟衰退（44%）及股市波動（37%）是受訪消費者最擔憂的議題，其次則為利率上升（35%）。消費者對股市波動和利率上升的擔憂分別比上季上升7個及5個百分點，而對通脹和經濟衰退的擔憂則相反，分別按季減少10個及7個 百分點。

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