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兼備「成功鐵三角」特質　領軍企業走進大灣區

博客 16:57 2023/07/12

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自2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公佈以來，港珠澳大橋及廣深港高鐵陸續通車，推動粵港澳大灣區（大灣區）內城市的持續整合，吸引不少香港企業領導層的目光。邁進大灣區市場逐漸成為以香港為區域中心的企業發展策略，積極探討開拓較少觸及的內地市場。隨著內地與港澳全面開關，經濟逐漸復甦至疫情前水平，區內跨境人員流動亦明顯有所增加，進軍大灣區市場再次成為頭等要事。

不少企業計劃在大灣區大展拳腳時，領導層可能會低估適應區內各市場運作差異的難度。內地城市的商業環境各有不同，而大灣區更涉及內地、香港及澳門三個司法管轄區，為企業運作帶來的挑戰不容輕視。此外，內地不同等級城市的商業、政策環境亦迥然有異，企業領導需要鉅細無遺地評估各市場的特殊狀況，配合當地政府政策和社會民情，調整各項商業運作細節。

成功鐵三角：宏觀管理、跨境工作經驗及全球視野

宏觀管理是一項領導藝術及能力，講求識別及掌握企業發展的核心要素，為各個市場提供足夠彈性之餘，亦始終推動企業邁向一致的願景。領軍前進大灣區的領導層應要深謀遠慮，宏觀管理各個部門，並時刻注意市場變化，及早為未來可能出現的變動作好準備，積極尋求有利企業與整體市場的多贏方案。

領導層具備跨境工作經驗亦是企業成功發展大灣區市場的重要條件。擁有相關經驗的領導層往往較能理解各項環境、文化差異，並透過設計宏觀制度和實務操作，避免出現「先入為主」、「理所當然」的假設，綜合考慮國內與國際大環境以妥善維持各市場的彈性。

香港與全球經濟體系的關係亦是不能忽視的一大要點，香港扮演著連接國內和國外「雙循環」的樞紐角色，發揮聯繫大灣區與全球市場的重要作用。領導層要懂得善用香港的獨特地位，為企業在大灣區的發展鋪橋搭路，更進一步邁向成功。

選拔全球人才 用人得當

大灣區市場環境錯綜複雜，尋找兼備「成功鐵三角」特質和經驗的領軍人物殊不簡單。企業遴選大灣區領導層時宜放眼全球，不必局限於大灣區內。只要有計劃地細心訪求，全球市場中不乏能帶領多個不同市場的人才。在聘任領導層職位時，企業亦應考慮經驗、技能更多元化的人才，並為他們提供能切合其個人、家庭發展需要的工作安排。

舉例而言，領導人才可能較樂意在文化多元的國際大城市生活，以享受多姿多彩的生活。企業可安排大灣區領導層常駐香港、深圳、廣州等大都會，既能加強國內外聯繫，亦可以經常走訪區內其他城市，與當地團隊緊密合作，在提供市場發展方向的同時提供彈性，讓團隊各司其職，發揮所長。已經聘任合適領導層的企業亦需居安思危，及早規劃領導層的繼任安排，預先尋找合適或有潛質發展的「第二梯隊」。

宏觀管理既是企業面對挑戰的關鍵，也是選任領導層的必備能力。三軍易得，一將難求。若能用人得當，開拓大灣區業務自然能事半功倍，加上計劃周詳的領導層繼任安排，讓企業在未來多年行穩致遠。

【關於作者】向治宇為海德思哲(Heidrick & Struggles)香港辦事處諮詢顧問，具備多年於亞太區領導人才搜尋經驗，主要負責工業、供應鏈運作等範疇。他曾協助多間大中華區企業聘任企業領導層，近年亦專注於協助企業搜尋環境、社會及管治(ESG) 事務的人才。

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撰文 : 向治宇 海德思哲香港辦事處諮詢顧問

欄名 : 見賢思哲

宏觀分析 就業 職位招聘 市場拓展 中國市場 一國兩制 可持續發展 海德思哲 疫情 亞太

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