【夏日海濱】炮台山4米高六角無限鏡打卡　堅尼地城機器人力克　免費寵物訓練班

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踏入暑假，無論小朋友還是家中寵物都希望到戶外享受夏日氣息，欣賞特色風景及體驗主題玩樂，發展局和海濱事務委員會以「生活新態度 ‧ 海濱新維度」為主題迎接夏日。由現時至9月中旬，在多個海濱長廊設有大型活動及藝術裝置，供大家小朋友以及寵物於戶外互動遊樂。即看更多詳情:
炮台山「東岸公園主題區」4米高六角無限鏡室藝術裝置
設置於炮台山「東岸公園主題區」、逾4米高的標誌性六角無限鏡室藝術裝置，以無限反射鏡製作而成，配合不同的燈光效果。置身其中的遊人可以沉浸在多角度反射的維港景觀之中，在新維度中感受無限延伸的醉人美景。場內還有其他裝置藝術，營造出與別不同的藝術體驗。
夜間配合光影漫射的效果，令主題區更添文藝氣息。裝置中的六角無限鏡室，遊人的影像於棱鏡上有序地層層反射，營造出沉浸式藝術體驗，打卡感滿滿。場內更設有特色六角濾色鏡和六角LED燈，讓大家感受到不同色調下的維港海濱美態，詳情看下圖:
地址：炮台山屈臣道以西
交通：炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘
開放時間：24小時開放
堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」機器人力克六角互動遊樂區
深受歡迎的「Nick The Robot機器人力克，由未來世界乘坐時光機穿梭時空，到達堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」，與遊人玩盡三大六角互動遊樂區。遊樂區包括放電必到的「力克六角多元小天地」、挑戰智力的「力克六角迷宮小歷奇」和體驗環保科學的「旋轉動力單車」，給遊人帶來繽紛色彩、互動科技、動力與速度等多維度體驗，實行「Play Hard, Play Smart!結合光影、藝術和互動遊樂等元素，為大眾帶來全新的海濱體驗。
奇幻好玩的「力克六角多元小天地」集滑草、音樂樓梯、攀石、迷你遊戲及打卡位等遊樂體驗於一身。小朋友可在色彩繽紛的「音樂樓梯」踏著輕快節奏，然後坐上「快樂滑草板，於滑草坡上自由自在滑個痛快。即按下圖看玩樂設施介紹：
機器人力克三大六角互動遊樂區
位置：堅尼地城城西道
交通：堅尼地城港鐵站 C 出口向海濱步行約6分鐘
開放時間：24小時開放
荃灣海濱、堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」7月15及29日舉行「汪星人全接觸三部曲」
「汪星人全接觸三部曲」，邀請到專業訓犬師講解犬隻訓練基礎概念，活動一共分三部分，分階段讓較少接觸狗隻的人士、有意養狗的人士和狗主參與，學習解讀狗隻的身體語言，活動亦歡迎大家帶同繫上牽繩的寵物狗參加。
第一部曲 —「初見汪星人」＠ 荃灣海濱長廊
初接觸狗隻的大小朋友，歡迎參加7月15日在荃灣海濱長廊舉行的「汪星人全接觸三部曲之第一部曲 —「初見汪星人」。活動透過專業訓犬師的指導，一步步拉近參加者與狗隻的距離。當一輪熱身後，待雙方的情緒得以放鬆，便可學習運用簡單的指令跟毛孩做朋友。
第二部曲 —「解讀汪星人」@ 堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」
狗隻咧嘴似微笑的表情，融化了不少人心，但其實狗隻咧嘴並不一定等如好心情。7月29日於堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」舉行的「汪星人全接觸三部曲」之第二部曲 —「解讀汪星人」。專業訓犬師以狗隻訓練基礎概念為大家解開迷思，指導有意養狗的人士和新手狗主，解讀汪星人不同的身體語言及微表情，了解汪星人的行為和健康狀況，更容易和牠們溝通和相處，成就感GET！
第三部曲 —「親親汪星人」＠ 堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」
狗主們可參加堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」舉行的「汪星人全接觸三部曲」之第三部曲 —「親親汪星人」，透過狗狗障礙賽等活動，學習如何發出指令，帶領狗狗越過重重難關，建立默契，活動可按此報名。
「汪星人全接觸三部曲」人寵同樂活動
日期：2023年7月15及29日（星期六）
費用：全免
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欄名 : 消費錦囊