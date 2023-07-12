【夏日海濱】炮台山4米高六角無限鏡打卡　堅尼地城機器人力克　免費寵物訓練班

踏入暑假，無論小朋友還是家中寵物都希望到戶外享受夏日氣息，欣賞特色風景及體驗主題玩樂，發展局和海濱事務委員會以「生活新態度 ‧ 海濱新維度」為主題迎接夏日。由現時至9月中旬，在多個海濱長廊設有大型活動及藝術裝置，供大家小朋友以及寵物於戶外互動遊樂。即看更多詳情:

炮台山「東岸公園主題區」4米高六角無限鏡室藝術裝置

設置於炮台山「東岸公園主題區」、逾4米高的標誌性六角無限鏡室藝術裝置，以無限反射鏡製作而成，配合不同的燈光效果。置身其中的遊人可以沉浸在多角度反射的維港景觀之中，在新維度中感受無限延伸的醉人美景。場內還有其他裝置藝術，營造出與別不同的藝術體驗。

夜間配合光影漫射的效果，令主題區更添文藝氣息。裝置中的六角無限鏡室，遊人的影像於棱鏡上有序地層層反射，營造出沉浸式藝術體驗，打卡感滿滿。場內更設有特色六角濾色鏡和六角LED燈，讓大家感受到不同色調下的維港海濱美態，詳情看下圖: