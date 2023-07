循環食品創造「四贏」局面　企業每投$1可賺13倍！　投資者皆受惠

時至今日,我們所生產的糧食足以養活全球1.5倍人口[1],然而,聯合國糧農組織估計,全球仍有8.28億人[2]處於挨餓狀態。為甚麼會這樣?所謂「不患寡而患不均」,每天有大量食物遭到浪費,是我們無法養活全世界人口的主要原因。數據反映,全球所生產的食物中,有三至四成最後都被浪費掉,每年的價值高達1.2萬億美元[3]。

透過循環系統減少食物浪費

到了2030年,預計全球被浪費掉的食物將會超過20億噸[4]。根據聯合國世界糧食計劃署,如此龐大的數量足以養活超過20億人口[5],是全球營養不良人數的兩倍多。我們應該如何解決這個問題?方法之一,是透過循環系統,減少食品在生產時和消費時所衍生的浪費,簡而言之,就是從垃圾中回收具有價值的營養物質,並將之重新納入到食品價值鏈之中。

有些評論指,減少食物浪費可為我們創造「三贏」局面,即對經濟、糧食安全和環境都有好處。我們認為還有一個好處尚未被發掘,那就是投資者可以參與其中,協助企業減少食物浪費之餘,更可從中獲得經濟效益。

多國政府著手加強監管

智庫機構世界資源研究所(WRI)最近發表一項研究,指解決食物浪費問題將會帶來龐大的經濟誘因。在該機構分析的700家公司中,每投資1美元用於減少食物浪費,將可助企業實現平均14美元的投資回報。

多國政府已經意識到食物浪費問題,並著手加強監管。舉例說,英國政府宣布未來將實施強制性廚餘收集,此後英國將不允許把食物送往埋填或焚燒;在美國,一些州份也制定了有機廢物禁令或強制回收有機物的法案。而早在2016年,法國就通過法案,要求雜貨店把即將過期的食品捐贈予慈善機構和食品銀行,而不是將之丟棄。

企業和投資者也能從中受惠

雖然企業或會因為上述法規而增加稅務或資本成本,但是,為此做好準備的企業則有望脫穎而出。近年與食物回收相關的創新意念紛紛湧現,有方案以豆漿、燕麥奶和杏仁奶等來製成高纖維無麩質麵粉,也有方案把食物垃圾轉化為可生物降解和碳中和的織物,甚至轉化為全新的商品,例如把動物脂肪轉化為生物燃料。

未來食物回收的方法將會大放異彩。作為一家可持續投資的先鋒,安聯投資正致力尋找在可持續食品生產、減少廢物和升級再造領域方面的創新企業。把食物副產品升級再造,將有助企業降低成本並提高供應鏈的彈性,並從而改善長期回報,投資者也能受惠其中。

【關於作者】Robbie 於 2014 年加入安聯投資擔任聯席基金經理和副總裁,共同管理糧食安全策略。他亦是環球主題投資團隊的成員之一,並致力研究和發掘有關全球可持續發展目標和其他社會目標的主題。

