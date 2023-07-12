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循環食品創造「四贏」局面　企業每投$1可賺13倍！　投資者皆受惠

博客 16:32 2023/07/12

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時至今日，我們所生產的糧食足以養活全球1.5倍人口[1]，然而，聯合國糧農組織估計，全球仍有8.28億人[2]處於挨餓狀態。為甚麼會這樣？所謂「不患寡而患不均」，每天有大量食物遭到浪費，是我們無法養活全世界人口的主要原因。數據反映，全球所生產的食物中，有三至四成最後都被浪費掉，每年的價值高達1.2萬億美元[3]。

透過循環系統減少食物浪費

到了2030年，預計全球被浪費掉的食物將會超過20億噸[4]。根據聯合國世界糧食計劃署，如此龐大的數量足以養活超過20億人口[5]，是全球營養不良人數的兩倍多。我們應該如何解決這個問題？方法之一，是透過循環系統，減少食品在生產時和消費時所衍生的浪費，簡而言之，就是從垃圾中回收具有價值的營養物質，並將之重新納入到食品價值鏈之中。

有些評論指，減少食物浪費可為我們創造「三贏」局面，即對經濟、糧食安全和環境都有好處。我們認為還有一個好處尚未被發掘，那就是投資者可以參與其中，協助企業減少食物浪費之餘，更可從中獲得經濟效益。

多國政府著手加強監管

智庫機構世界資源研究所（WRI）最近發表一項研究，指解決食物浪費問題將會帶來龐大的經濟誘因。在該機構分析的700家公司中，每投資1美元用於減少食物浪費，將可助企業實現平均14美元的投資回報。

多國政府已經意識到食物浪費問題，並著手加強監管。舉例說，英國政府宣布未來將實施強制性廚餘收集，此後英國將不允許把食物送往埋填或焚燒；在美國，一些州份也制定了有機廢物禁令或強制回收有機物的法案。而早在2016年，法國就通過法案，要求雜貨店把即將過期的食品捐贈予慈善機構和食品銀行，而不是將之丟棄。

企業和投資者也能從中受惠

雖然企業或會因為上述法規而增加稅務或資本成本，但是，為此做好準備的企業則有望脫穎而出。近年與食物回收相關的創新意念紛紛湧現，有方案以豆漿、燕麥奶和杏仁奶等來製成高纖維無麩質麵粉，也有方案把食物垃圾轉化為可生物降解和碳中和的織物，甚至轉化為全新的商品，例如把動物脂肪轉化為生物燃料。

未來食物回收的方法將會大放異彩。作為一家可持續投資的先鋒，安聯投資正致力尋找在可持續食品生產、減少廢物和升級再造領域方面的創新企業。把食物副產品升級再造，將有助企業降低成本並提高供應鏈的彈性，並從而改善長期回報，投資者也能受惠其中。

[1] 資料來源：Eric Holt-Giménez, Annie Shattuck, Miguel Altieri, Hans Herren & Steve Gliessman(2012): We Already Grow Enough Food for 10 Billion People … and Still Can't End Hunger, Journal of Sustainable Agriculture, 2012年7月24日

[2] 資料來源：聯合國糧農組織、農發基金、兒童基金會、世界糧食計劃署和世衛組織，2022年。《2022 年世界糧食安全和營養狀況》。

[3] 資料來源：H. Charles J, Godfray, et al. (2010): Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People, 2010年2月

[4] 資料來源：波士頓諮詢公司

[5] 資料來源：世界糧食計劃署，2020年6月

【關於作者】Robbie 於 2014 年加入安聯投資擔任聯席基金經理和副總裁，共同管理糧食安全策略。他亦是環球主題投資團隊的成員之一，並致力研究和發掘有關全球可持續發展目標和其他社會目標的主題。此前，Robbie曾在三藩市和倫敦分行擔任六年的環境、社會及管治分析師。在加入安聯投資前，他是羅兵咸永道的特許會計師。Robbie擁有里茲大學環境與商業的學士學位，亦是一名特許金融分析師。

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撰文 : Robbie Miles 安聯投資主題股票基金經理

欄名 : 安聯ESG投資

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