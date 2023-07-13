【潮物拍賣】日本潮流教父勞力士、PP名錶收藏40,000元起拍 一套印刷版畫高達200萬

不僅塑造了東京時尚的風格，更以其獨特的品味和對時尚的熱愛，成為了收藏界的傳奇人物之一。被稱為「裏原宿潮流教父」，藤原浩多年來搜羅世界各地的珍品，珍藏無數，從服飾到腕表，再到藝術品和樂器，每一件物品都是他匠心獨具的品味鑑賞和收藏成果，更曾一度推出《Personal Effects – The Essentials of Hiroshi Fujiwara》專書分享個人珍藏。如今，這些極其珍貴的私物進行公開拍賣，潮流達人透過獨特眼光所得的收藏，價值到底如何？

裏原宿潮流教父一一藤原浩

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作為 Sotheby’s 亞洲 50 週年慶祝活動的一部分，「PERSONAL EFFECTS： Hiroshi Fujiwara」呈獻了由藤原浩親自挑選的 56 件私藏單品，其中幾件曾在同名書籍中出現過。從極罕的中古 Levi’s 506 牛仔外套、Andy Warhol 的百萬畫作到 fragment design x Louis Vuitton、Nike AF1 HTM 等記錄其創作生涯的重磅聯名，本次拍賣涵蓋服飾、腕表、相機、樂器、藝術品等一系列私人收藏，本文會精選介紹名貴品牌單品及預估價錢。



Andy Warhol CAMOUFLAGE （F. & S. II.406 – 413）， Set of Eight

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類型：印刷品

年份：1987

估價：1,500,000 – 2,300,000 港元

拍賣中最高估價的拍品是由8幅絲網印刷版畫組成的Andy Warhol《CAMOUFLAGE》（迷彩）系列，這位波普藝術家在紐約當的剩餘軍用物資商店購買了一些迷彩布料，將網格移除，將原本的軍用配色替換成生動的流行色彩。然而，直到Andy Warhol於1987年去世，迷彩系列才在同年由印刷拍檔Rupert Jasen Smith製作出來。這套拍品是當時印刷的80套之一，每幅尺寸為96.5 x 96.5公分。

勞力士 ｜ Submariner "Big Crown" 型號5510 精鋼鏈帶腕錶，約1958年製

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估價400,000 - 550,000 HKD

藤原浩亦以著名的腕表藏家聞名，此次他展出了多款知名表款，包括帶有Tiffany刻字的Patek Philippe Aquanaut Ref. 5065和Patek Philippe Ref. 5110等。其中最令人垂涎的要屬這塊制於1958年的Rolex Submariner Ref. 5510，搭載Cal. 1530機芯，表徑38mm，不鏽鋼表殼，搭配蠔式錶帶，最後一款擁有8mm大表冠的Rolex Submariner，一直是中古表圈中的熱門逸品，也被表圈常稱為「Big Crown」。

Patek Philippe

Aquanaut 型號 5065 ｜ 精鋼手錶，備日期顯示

由 Tiffany & Co. 發行，約2005年制

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估價260,000 - 400,000 HKD

百達翡麗 ｜ 型號5110 ｜ 黃金世界時間腕錶，由 Tiffany & Co. 發行，約2000年製

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估價190,000 - 400,000 HKD

GMT-Master II“蝙蝠俠”型號116710BLN ｜

精鋼兩地時間鏈帶手錶，備日期顯示，為阿曼之蘇丹王而製，約2017年

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估計80,000 - 150,000 港元

教父愛用之物 超出估價近十倍

需要注意的是，這些拍品並非僅僅是藤原浩個人收藏，其中很多名錶服飾，更是教父他長年累月親身著用，例如Goyard帆布大袋，透過雜誌、網站乃至個人照，不時都見到藤原浩背在身上展現其風采，因此成為拍賣會上最搶手的單品之一，包包亦由原本估值$2,000至5,000港元，迅即被炒至$48,000港元

Goyard

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黑色和棕色 Goyardine 帆布和 Chevroches 小牛皮，定制多色飛濺閃電設計 Saint Louis GM 托特包，2003 年

估計2,000 - 5,000 港元

當前出價48,000 港元

RIMOWA

限量版黑色啞光鋁質原裝行李箱黑色五金件

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估計5,000 - 10,000 港元

出價已達22,000 港元

Hermès Brown Calfskin Haut à Courroies 60 Gold Hardware

在《PERSONAL EFFECTS: Hiroshi Fujiwara》一書中亦曾提及Hermès Haut à Courroies這款具有百年歷史的古董包。儘管Haut à Courroies於1892年推出，並非Hermès當今知名度最高的包款之一，但它卻是Hermès歷史上的第一款包，為Kelly、Birkin等後來推出的包款奠定了包型的基礎，地位不可動搖。

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棕色 Haut à Courroies 60 小牛皮 金色五金配件

估計15,000 - 30,000 港元

當前出價55,000 港元

其他收藏(勞力士4萬起)：

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