朗豪坊送逾20,000份獎賞　消費滿$500登記後即抽即中　終極大獎四驅旅行車

新一期的電子消費券將於7月16日起發放，電子消費券和抽獎優惠的結合，消費時節省一部分的開支。用更少的錢獲得更多的商品，更有機會獲得豐富的禮品和獎勵，於購物能夠同時享受到驚喜和樂趣，當然是最好不過。朗豪坊於7月14至9月17日期間將舉辦為期2個月的《朗豪坊夏日「車」想大抽獎》雙重抽獎活動，朗豪坊LP CLUB會員於商場參與商舖以電子支付方式，單一消費滿HK$500或以上，即可於朗豪坊手機應用程式內自助登記積分及換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）。