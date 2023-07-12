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朗豪坊送出逾20,000份獎賞　消費滿$500登記後即抽即中　終極大獎四驅旅行車

精明消費 12:43 2023/07/12

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新一期的電子消費券將於7月16日起發放，電子消費券和抽獎優惠的結合，消費時節省一部分的開支。用更少的錢獲得更多的商品，更有機會獲得豐富的禮品和獎勵，於購物能夠同時享受到驚喜和樂趣，當然是最好不過。朗豪坊於7月14至9月17日期間將舉辦為期2個月的《朗豪坊夏日「車」想大抽獎》雙重抽獎活動，朗豪坊LP CLUB會員於商場參與商舖以電子支付方式，單一消費滿HK$500或以上，即可於朗豪坊手機應用程式內自助登記積分及換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次）。

    點擊圖片放大

上述抽獎有機會贏取SONY 50吋4K智能電視、SONY專業無線降噪耳機、HK$1,000商場現金禮券或HK$500美妝禮品卡等等，合共逾20,000份豐富獎賞即抽即中，永不落空！除了以上禮品，所有參加「即抽即中獎」的LP CLUB會員均可同時自動獲得「終極大獎」抽獎機會，有機會贏取SUBARU全新四驅旅行車SUBARU CROSSTREK 2.0i-L一部。而頭獎四驅旅行車於7月14至9月3日將登陸朗豪坊1樓，逢星期六、日更可以讓公眾走入Dream Car，率先試做車主，感受車廂充裕的空間。

另外，車展期間，所有SUBARU車主於朗豪坊1樓或4樓顧客服務中心換領免費泊車優惠時，出示SUBARU車匙即可換領額外一小時免費泊車優惠。

朗豪坊夏日「車」想大抽獎 部分獎品陣容如下：

獎品:名額
終極大獎:
SUBARU全新四驅旅行車SUBARU CROSSTREK 2.0i-L1
即抽即中獎:
SONY X80K 4K智能電視（50 吋）3
SONY WH-1000XM5無線降噪耳機3
HK$1,000朗豪坊商場現金禮券30
HK$500美妝禮品卡10

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