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【ET財智Talk】樓價由高峰回落13% 高力李婉茵分析放寬按揭對住宅、商鋪及寫字樓前景影響 7月17日晚上8時見

個人增值 13:10 2023/07/12

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金管局自2009年推出逆周期收緊按揭措施以來，近日放寬3項按揭措施，包括放寬自用住宅物業按揭成數上限， 在不用申請按揭保險之下，1500 萬元以下物業，最高按揭成數達70%，1500萬元至3000萬以下物業，最高按揭成數達60%。同時，非住宅物業按揭成數由50%上調至60%。按證保險公司亦同步調整按揭保險計劃，包括放寬按揭保險範圍至3000 萬元以下物業最高可做70%按揭;1500萬元至1715萬元物業可做最高 80%按揭，上限為 1200 萬元; 1125萬元至1500萬元物業可做80%按揭。這些措施對本地樓市刺激有多大？面對港息仍有機會上升，住宅樓價至今年6月底，已由2021年高峰下跌13%，香港樓市前景如何？本港經濟復常較預期慢，零售商鋪及寫字樓前景又如何？《ET財智TALK》請來高力研究部主管李婉茵(Kathy)，分析本港住宅、零售商鋪及寫樓字走勢。

《ET財智TALK》逢周一晚上於本網網站播出，主持顧芷筠（Debby）每集邀請不同嘉賓，解讀財經市場最新形勢，為投資策略作最佳部署。

責任編輯：葉淼

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欄名 : ET財智Talk

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