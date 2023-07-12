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放寬按揭刺激作用不宜期待：上車盤受惠有限、換樓客難過壓測

博客 11:40 2023/07/12

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上周金管局宣布上調3600萬元以下樓宇按揭的貸款成數、同日按證公司也把按揭保險適用範圍提高，3000萬元以下物業都可借最高7成樓按。但措施公布後的首個周末，樓市可謂波瀾不興。展望未來，亦不宜對放寬按揭的刺激作用有太大期望。

放寬按揭首個周末　樓市表現平靜

縱觀周末樓市表現，一手盤成交不足20伙，二手十大屋苑成交不足10伙。一手市況偏靜，部份原因是本來未有發展商安排新盤在上周作大型銷售。發展商推盤，要在開售前3日公開銷售安排，而金管局在上周五接近收市才通知傳媒會有記招，時間上根本不容發展商安排變招，市場上可推的只有不屬市場焦點的餘貨，成交量低不算意外。但二手市場似乎也未聞睇樓量增加、放盤業主反價的報導，周末成交持續偏軟。樓市的即時反應明顯不及2019年10月及2022年2月兩次放寬按保。

究其原因，可能與「上車盤買家早已受惠、換樓客難通過壓測」有關。今次的放寬，不可以說上車客完全沒有受惠——由於樓價1500萬元以下物業都可借7成，而且因為銀行按揭成數上調，買家即使申請9成按保，所需支付的保費亦會較過去減少。但如果只聚焦在「首置客購買上車盤」(上車盤指樓價1000萬元以下物業)，他們可獲的樓按成數上限其實沒有增加。

上車盤未受惠、換樓客難過壓測

對於打算購買樓價1000萬元至3600萬元的物業，可獲的按揭成數較前增加。但正如本欄早前提及，困擾換樓客的是「未賣舊居，先買新居」的話，按揭成數、壓測都受影響。舉例一名業主舊居未償還按揭400萬元，尚餘年期20年，新居目標價1200萬元，雖然現時標準按揭成數是7成，但由於他舊居未售出，在新措施下，實際按揭成數仍是50%。新居按揭只可借600萬元，25年按揭。加上未賣出舊居，月入需要逾102,639元才可通過壓測要求。今次放寬按揭，未有顧及此個現實問題，難以刺激換樓需求浮現。

簡單來說，之前兩次放寬按保，上車級的購買力可能已經釋放得七七八八；而今次放寬，換樓活動也因為壓測計算，難以大量進入市場。加上按息仍有輕微上升空間，下半年按月的一、二手成交量，比起放寬樓按之前，未必會出現明顯增加。

【關於作者】葉敬誠於宏亞按揭證券公司從事市場研究，有逾十年的按揭業務經驗。希望透過博客文章，推廣按揭風險管理的意識，並協助小業主善用按揭資源。

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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

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