【今日優惠精選】H&M夏季大減價低至3折｜米線陣送薏米水、惹味雞翼尖

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【夏日海濱】炮台山4米高六角無限鏡打卡 堅尼地城機器人力克 免費寵物訓練班
本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. H&M：夏季大減價加推 指定款式低至3折
H&M夏季大減價火熱加推，新增多個男、女、童裝夏日款式低至3折，減價於H&M門市及網店同時發售。
網店：按此
2. 米線陣：夏日3餸優惠 送青檸薏米水+惹味雞翼尖
米線陣由即日起推出夏日優惠，於全線分店惠顧米線自由配3餸或以上，即送青檸薏米水，而惠顧旺角分店送你青檸薏米水之餘更請你食惹味雞翼尖小食。此外，如果用網上點餐服務，惠顧滿100元，米線自由配及/或「鮮」味小食即獲9折優惠，享折扣同時享贈飲。
夏日優惠
惠顧米線自由配3餸或以上，即送青檸薏米水1杯。
適用分店：全線
適用市段：11點後
旺角分店限定夏日優惠
惠顧米線自由配3餸或以上，即送青檸薏米水1杯，再送惹味雞翼尖小食。
適用分店：旺角分店
適用市段：11點後
網上點餐限定優惠
使用網上優先點餐叫外賣自取，惠顧滿100元，米線自由配/「鮮」味小食即享9折。
適用分店：全線
適用市段：11點後
3. 大家樂：Club 100會員 樂賞分換KMB九巴精品
由即日起至7月31日，會員可以憑指定樂賞分兌換九巴巴士模型及精品 (共4款)。
成功兌換電子優惠券的會員須於2023年8月31日前到大家樂3間指定分店領取，若會員未能於期間領取，兌換的積分亦會被沒收。
九巴巴士模型及精品：
-合金車仔 - ADL ENVIRO500 12米(千島湖.大欖涌之旅) (路線299X) 6,000 分
-合金車仔 - 富豪奧林比安11米(路線2E) 6,000 分
-合金車仔 - 利蘭奧林比安11米 (路線307) 6,000 分
-九巴錢箱錢罌 (電鍍紅) 10,000 分
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選