【今日優惠精選】H&M夏季大減價低至3折｜米線陣送薏米水、惹味雞翼尖

2. 米線陣：夏日3餸優惠 送青檸薏米水+惹味雞翼尖

米線陣由即日起推出夏日優惠，於全線分店惠顧米線自由配3餸或以上，即送青檸薏米水，而惠顧旺角分店送你青檸薏米水之餘更請你食惹味雞翼尖小食。此外，如果用網上點餐服務，惠顧滿100元，米線自由配及/或「鮮」味小食即獲9折優惠，享折扣同時享贈飲。

夏日優惠

惠顧米線自由配3餸或以上，即送青檸薏米水1杯。

適用分店：全線

適用市段：11點後

旺角分店限定夏日優惠

惠顧米線自由配3餸或以上，即送青檸薏米水1杯，再送惹味雞翼尖小食。

適用分店：旺角分店

適用市段：11點後

網上點餐限定優惠

使用網上優先點餐叫外賣自取，惠顧滿100元，米線自由配/「鮮」味小食即享9折。

適用分店：全線

適用市段：11點後