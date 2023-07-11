Lalamove推「即日派送」一口價$65 Carousell商家免兩程運費優惠

當寄收重要文件或物品時，由於快遞運送的時間不可預知，往往令人焦急不安。尤其當急需收到的物品時，沒有確實的等待時間就會更加煩惱。即時送貨平台 Lalamove推出全新「即日派送」服務，服務一口價港幣$65，只需在下午1時前落單，即日晚上9時前可將重達15公斤以內的貨物送達，服務範圍覆蓋全港。

Carousell商戶享Lalamove即日送貨 免兩程運費優惠

Lalamove亦跟二手買賣平台Carousell合作，為CarouBiz（旋轉商店）上的中小企網店及用戶提供期間限定的「免兩程運費」即日送貨優惠。Carousell香港市場代表鍾景竣表示：「不少店家反映客戶在平台上選購二手家電如小雪櫃和音響器材等有一定重量的貨品時，會考慮送貨選擇、是否能夠盡快收貨，才決定是否購買。是次聯乘Lalamove 推出的即日送貨優惠，希望商戶享受經濟實惠及方便的送貨服務，同時滿足用戶希望即日收貨的要求。」他指出，做法能以鼓勵更多人選擇二手商品，參與循環經濟的實踐。

即時及即日兩種送貨方式 靈活彈性選擇

另外，Lalamove 早前向過百中小企及客戶進行問卷調查，超過6成中小企表示選擇送貨服務時，最重要的考慮因素是價格成本，其次則是服務是否夠靈活彈性，共佔4成。超9成中小企反映即日派送有助提升顧客滿意度及業務競爭力。Lalamove指出長期使用其送貨服務的寵物用品店小山丘負責人Haru表示，透過靈活運用即日及即時兩種送貨服務，能夠因應客戶需要針對性部署送貨。

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