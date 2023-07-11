通脹下行趨勢已定　股市、債券何去何從？

從年初開始，投資市場的主軸便是通脹下行。隨著5月美國通脹創兩年以來最低增幅，加上去年6月通脹高基數效應以及美國連續十次加息後壓抑通脹效果已經開始顯現，歐美通脹下行趨勢得以確立。加息周期將見頂的預期令全球股市曙光出現，樂觀情緒下，美股重回技術性牛市，惟正如早前提及市場不是一面倒的樂觀。

由於美聯儲6月鷹派跳過加息，並向市場傳遞控制通脹的決心，一切將會影響通脹的數據便會被市場重點關注。正如上周公布有「小非農」之稱的美國ADP企業新增就業人數創下逾一年來最高，市場對美聯儲7月加息25基點的機率頓時上升至近90%，而反映加息預期的美國2年期債息重上5%以上，並觸及16年來高位，股市表現亦變得謹慎。

加息預期升溫 股債暫回正相關

加息預期升溫令近日股債表現重回正相關性。經歷去年各地央行加快加息，令股票及債券同步下跌，自今年3月開始，債券與股市走勢回復負值相關性，美國國債能對沖股市的功能重現。惟近日美國經濟數據造好，令市場對當地通脹回升有一定憂慮，10年期債息亦自3月以來首次升破4%，股債再度出現去年雙跌的情況，美國國債暫時又失去了對沖投資組合的功能，但筆者相信這只是短暫效應。

即使近日股債出現雙跌，但與去年的背景並不一樣。去年正處於利率快速攀升的時候，通脹處於急升的狀況。然而經歷了美聯儲連續10次的大幅加息，現時利率已處於偏高水平，基於貨幣政策對經濟增長存在滯後效應，加上能源價格回落下，儘管通脹存在韌性，但預期下半年通脹下行趨勢已確定，這亦代表美聯儲加息拐點將臨近。

股市料周期性下跌 債券價格將升

當利率維持於限制性水平一段時間，隨著名義GDP增長下降，通脹下行，實質利率上升，高利率對經濟的影響便會更明顯，從而影響企業盈利，盈利下跌將蓋過股市估值的擴張作用，令股市經歷一個周期性下跌。同時，當經濟走弱而令利率有望回落時，債券價格將更受惠於存續期效應而上升，至於能升多少則需要視乎最終減息的幅度而決定，故此股債負相關性只是短暫的失去。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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