【電器殺手】每年要花逾$9500維修家電？　比較3份家居保險　成敗就在細節中！

家庭電器的耐用程度愈來愈低，用不久就可能需要保養維修，特別是在保養期過後，每年付出的費用相當高昂。根據OneDegree引述消委會《2019年的電器調查報告》顯示，一個家庭每年花費於電器維修的開支高達9,500元。其中冷氣機每年平均維修費用最高，達1,471元！

電器 每年平均維修費用 數量 電視 664元 2 洗衣機 1,083元 1 雪櫃 867元 1 冷氣機 1,471元 4 抽濕機 362元 1 註：以實用面積700呎的3房單位作計算

資料來源：OneDegree

家電重複故障或損壞、通脹有升無跌等等情況下，維修費用只會連年上升。儘管家居保險並非法例要求一定要買，但不少業主或租客都會「買個安心」。市面上的家居保險選擇眾多，但原來當中承保的內容不盡相同。以下將對比3種家居保險計劃，一起來看看有哪些魔鬼細節。

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現時市面上專門針對家電的計劃比較少，只有保誠精選「家居寶」及OneDegree家居保險在家電賠償方面有比較多細節。相比之下，OneDegree所保障的家電種類更多，涵蓋14種家電維修保障。

1. 保誠精選 「家居寶」：7種家電

保誠這個計劃包括家庭電器保養服務保障，但只有7種保障類型及對購入價錢有限制。

保障説明中表示，將保障家庭電器於以一手形式新購買日起計5年內，在受保期間因機械及電器故障而引致的維修費用。當家庭電器遇上故障時，會安排維修人員進行上門檢查及維修，並負責維修有關電器的費用，包括必須更換零件所需的費用。

2. OneDegree：14種家電維修保障

OneDegree的家居保險，就設有14種家電維修保障，且受保電器數量不限，保障是目前香港最多、最全面。以一個500呎的單位為例，每年保費為931元，意味平均每種家電的「維修費」只要66.5元。

保障電器包括： 電視機（屏幕除外）、冷氣機、雪櫃、洗衣機、乾衣機、洗衣乾衣機、抽油煙機、煮食爐、焗爐、抽濕機、空氣淨化器、熱水爐、吸塵機，及淨水器。

一般電器的官方保養為兩年，而OneDegree家居保險的電器維修保障，則長達60個月，也就是5年（詳情請參閱保單條款）。要注意的是，該電器必須在香港購買，並且你需要提供單據等文件去證明購買日期、價值、保養期及電器擁有者等相關資訊，而且該電器必需經官方認可的維修商維費方可索償。

3. 藍十字「家居至專寶」：僅保障意外及搬運造成家居損壞

藍十字推出的家居保險中，有也提及家居電器的賠償，但只限於意外或者搬遷途中造成的家居物品的實質損失或者損壞。

與前兩種家居保險不同的是，此計劃沒有專門針對家用電器維修或損壞的賠償，而是將家電歸類至家用物品中，計劃中的家用物品又指傢俬、家居電器、個人物品及以及家居財物。

不過，與上述兩個保險計劃相比，這個計劃提供24小時家居支援服務，也就是在家電或家居物品損壞時，緊急情況下，可以幫助受保人聯絡並轉介專業人士，包括電力維修、渠道服務及鎖匠支援等等。

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