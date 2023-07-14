  • 32°C
香港時間 : 2023714日 (週五) 11:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電器殺手】每年要花逾$9500維修家電？　比較3份家居保險　成敗就在細節中！

個人增值 10:28 2023/07/14

分享：

分享：

家庭電器的耐用程度愈來愈低，用不久就可能需要保養維修，特別是在保養期過後，每年付出的費用相當高昂。根據OneDegree引述消委會《2019年的電器調查報告》顯示，一個家庭每年花費於電器維修的開支高達9,500元。其中冷氣機每年平均維修費用最高，達1,471元！

電器每年平均維修費用數量
電視664元2
洗衣機1,083元1
雪櫃867元1
冷氣機1,471元4
抽濕機362元1
註：以實用面積700呎的3房單位作計算
資料來源：OneDegree

家電重複故障或損壞、通脹有升無跌等等情況下，維修費用只會連年上升。儘管家居保險並非法例要求一定要買，但不少業主或租客都會「買個安心」。市面上的家居保險選擇眾多，但原來當中承保的內容不盡相同。以下將對比3種家居保險計劃，一起來看看有哪些魔鬼細節。

點擊圖片放大

現時市面上專門針對家電的計劃比較少，只有保誠精選「家居寶」及OneDegree家居保險在家電賠償方面有比較多細節。相比之下，OneDegree所保障的家電種類更多，涵蓋14種家電維修保障。

1. 保誠精選 「家居寶」：7種家電
保誠這個計劃包括家庭電器保養服務保障，但只有7種保障類型及對購入價錢有限制。

保障説明中表示，將保障家庭電器於以一手形式新購買日起計5年內，在受保期間因機械及電器故障而引致的維修費用。當家庭電器遇上故障時，會安排維修人員進行上門檢查及維修，並負責維修有關電器的費用，包括必須更換零件所需的費用。

2. OneDegree：14種家電維修保障
OneDegree的家居保險，就設有14種家電維修保障，且受保電器數量不限，保障是目前香港最多、最全面。以一個500呎的單位為例，每年保費為931元，意味平均每種家電的「維修費」只要66.5元。

保障電器包括：

電視機（屏幕除外）、冷氣機、雪櫃、洗衣機、乾衣機、洗衣乾衣機、抽油煙機、煮食爐、焗爐、抽濕機、空氣淨化器、熱水爐、吸塵機，及淨水器。

一般電器的官方保養為兩年，而OneDegree家居保險的電器維修保障，則長達60個月，也就是5年（詳情請參閱保單條款）。要注意的是，該電器必須在香港購買，並且你需要提供單據等文件去證明購買日期、價值、保養期及電器擁有者等相關資訊，而且該電器必需經官方認可的維修商維費方可索償。

3. 藍十字「家居至專寶」：僅保障意外及搬運造成家居損壞
藍十字推出的家居保險中，有也提及家居電器的賠償，但只限於意外或者搬遷途中造成的家居物品的實質損失或者損壞。

與前兩種家居保險不同的是，此計劃沒有專門針對家用電器維修或損壞的賠償，而是將家電歸類至家用物品中，計劃中的家用物品又指傢俬、家居電器、個人物品及以及家居財物。

不過，與上述兩個保險計劃相比，這個計劃提供24小時家居支援服務，也就是在家電或家居物品損壞時，緊急情況下，可以幫助受保人聯絡並轉介專業人士，包括電力維修、渠道服務及鎖匠支援等等。

相關文章：

【閃電劈入屋】天災引致損失　家居保VS火險邊份先啱？　3大要點投保前必看

【旅遊保險2023】唔見電話並非間間都有得保？比較15款旅遊保

【旅遊保險】幾時買全年Plan先最抵玩？ 呢個行程只需去4次已可打和

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 保險百科

最新專欄文章 更多

【港車北上懶人包】有咩保險要求？保障額幾多先夠？ 4大重點一文拆解
2023/07/01
【港車北上懶人包】有咩保險要求？保障額幾多先夠？ 4大重點一文拆解
車保冷知識︰P牌被「加監」或阻礙投保？無claim過都會被加保費
2023/06/20
車保冷知識︰P牌被「加監」或阻礙投保？無claim過都會被加保費
【閃電劈入屋】天災引致損失　家居保VS火險邊份先啱？　3大要點投保前必看
2023/06/02
【閃電劈入屋】天災引致損失　家居保VS火險邊份先啱？　3大要點投保前必看
【儲蓄避險】港股又跌500點　短期高息產品大比併　1年賺4.5厘
2023/05/31
【儲蓄避險】港股又跌500點　短期高息產品大比併　1年賺4.5厘
內地人赴港投保增　保監列3大重點　提醒內地客注意
2023/05/17
內地人赴港投保增　保監列3大重點　提醒內地客注意
家居 經濟 電視 保險公司 電視機 港元 蘇黎世 消委會 家電 香港

下一篇文章

有錢盡量花、不留給子孫 日本權威：難避免爭產問題 不如自己享受
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【潮物拍賣】日本潮流教父勞力士、PP名錶收藏40,000元起拍 一套印刷版畫高達200萬
【潮物拍賣】日本潮流教父勞力士、PP名錶收藏40,000元起拍 一套印刷版畫高達200萬
【理財加油站】想慳錢總是無從入手？ 嘗試生活中這些「消費降級」改變
【理財加油站】想慳錢總是無從入手？ 嘗試生活中這些「消費降級」改變
25歲手持10萬流動現金　上班有時間炒股　如何保本投資增值？
25歲手持10萬流動現金　上班有時間炒股　如何保本投資增值？
【二手排名】Hermès只排第6！ LV一款包最熱門 Chanel最易轉手
【二手排名】Hermès只排第6！ LV一款包最熱門 Chanel最易轉手
2023年「最適合移居地」排行出爐！　墨西哥冧莊奪冠、香港排第40
2023年「最適合移居地」排行出爐！　墨西哥冧莊奪冠、香港排第40
銀行排隊好費時？　恒生「未來銀行」落戶九龍塘　設智能櫃位免輪候
銀行排隊好費時？　恒生「未來銀行」落戶九龍塘　設智能櫃位免輪候
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款