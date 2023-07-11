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【下半年展望】中美經濟放緩、市況仍然複雜　貝萊德看好這類投資！

藍籌股 18:07 2023/07/11

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2023年上半年，投資市場氣氛迎來復蘇，半導體、美國科技股紛紛出現反彈。時間來到「下半場」，投資管理公司貝萊德（BlackRock）最新報告形容，各種趨勢顯示我們身處近年最具挑戰性和複雜性的市場環境之一，在現行市況下尋找投資機會將會變得困難。

風險中性、投資級公司債看俏

該行表示，對目前總體經濟環境持謹慎態度，風險偏好為中立，同時對存續期較長的美國投資等級公司債較為看好。此外，貝萊德投資團隊亦偏好優質投資等級和非投資等級債券的短期利差交易，認為新興市場較具優勢，因為其銀行業維持穩健，通脹問題較少， 並且擁有強勁內需。

展望未來，貝萊德投資團隊表示，新興市場的投資環境複雜多變，對主動投資者而言有危亦有機。經濟持續復蘇、再全球化和供應鏈轉移為特定行業創造了潛在成長機會。該行認為，應密切關注總體經濟和地緣政治風險，以及主要央行的行動，這些走向將成投資決策關鍵。

中美經濟放緩添市場陰霾　兩大範疇帶來潛在壓力

貝萊德投資團隊又指出，在高利率、高波動性以及美國和中國（世界上兩個最大經濟體）經濟放緩的情況下，市場形勢仍然複雜，投資者對增加風險資產持謹慎態度。美國銀行業、中國房地產以及城投債可能在2023年末至2024年初為全球市場帶來潛在壓力。

此外，該行亦表示，由於印尼和印度等國家的通脹較低及內需強勁，或能為投資者另闢蹊徑，但這些國家仍然容易受到外部需求和油價波動所影響。

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