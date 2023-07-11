Mira Place綠色時裝月　買滿$1,000送$50現金券、捐贈衣物送$500商戶券

美麗華集團旗下商場Mira Place於即日起至7月31日呈獻Fashion Re[Live]綠色時裝月，推出多重消費優惠及活動，支持使用消費券。於指定商戶消費滿指定金額即賞商場現金券及雙倍積分，會員捐贈衣物可獲贈HK$500商戶禮券。

消費滿$1,000送$50商場現金券

推廣期內於「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商戶消費滿指定金額，可獲贈商場現金券及雙倍積分。

Fashion Re[Live] 時尚獎賞 換領日期： 即日起至7月31日 換領時間： 上午11時至下午11時 換領地點: Mira Place 1 禮賓部 換領詳情： Mira Place會員於「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商户消費即享雙倍積分獎賞，消費滿指定金額*即賞商場現金券。現金券數量有限，先到先得，送完即止。

消費滿HK$1,000，即送HK$50商場現金券

消費滿HK$2,000，即送HK$100商場現金券 *最多3組HK$100或以上之即日機印收據，當中必須包括「時裝及運動用品」或「飾物、珠寶及手錶」商户之消費。每位會員於有效推廣日期內可每日換領1次。

會員捐贈衣物送$500商戶券

Mira Place會員參與GREEN MISSION衣物回收活動，可獲贈$500商戶禮券1張，會員可自選心儀的商戶禮券。獎賞數量有限，先到先得，送完即止。Mira Place Tower A租户員工，除獲贈商戶禮券外，可額外賞500積分。

需留意，以上兩項獎賞中，所有禮品/禮券均不可兌換現金或退換，如有任何遺失、損毀或過期，亦不補發。

綠色時尚主題商品折扣

Mira Place聯同多個商戶推出限定綠色時尚主題商品，一些商品有折扣。 VIP會員購本地品牌BERTH作品「FUTURE PUZZLE DRESS」可享9折。其他優惠包括：NSQUARE「NS-27 DIVER」手錶8折、BANANANAXX格子單肩包85折。

▼ 點擊圖片放大

「Fashion the Future升級再造時裝設計比賽」作品展

7月15日，Mira Place中庭將舉行時裝表演，展示「Fashion the Future升級再造時裝設計比賽」入圍的20套作品。

比賽與香港理工大學時裝及紡織學院合辦，參加者揀選環保慈善機構Redress收集的二手衣物，再接受由人工智能設計研究所(AiDLab)提供人工智能時裝設計助理培訓，升級改造回收衣料。

入圍作品亦將在7月16日至31日於Mira Place中庭公開展出。

▼ 點擊圖片放大

相關文章：

【好去處】黃金海岸X《大偵探福爾摩斯》 體驗小説場景打卡／推理遊戲／主題住宿

【好去處】尖沙咀Fortnum & Mason 3大限定優惠 $88美酒放題、贈送魚子醬

【American Express】伙3萬小店推優惠 做好1個動作、簽賬$50即減$10

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App