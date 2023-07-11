  • 33°C
香港時間 : 2023711日 (週二) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒

個人增值 16:22 2023/07/11

分享：

分享：

大家有沒有想像過，自己的日程和金融巨鱷的差異有多大？當你半夜不睡覺、在滑手機的時候，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）凌晨2時還在給下屬發電郵！根據美媒CNBC報道，比爾蓋茨早年曾把日程排得很滿，直至看過「股神」巴菲特（Warren Buffett）的日程表後，他才學會對自己和員工放鬆一些。

排滿日程不代表認真

比爾蓋茨2017年受訪時說，自己曾經把每一分鐘都安排得滿滿的，他過去認爲這是做事的唯一方式。「我記得巴菲特給我看他的日曆......他有幾天上面什麼都沒有。」

巴菲特較空閒的行程安排，給比爾蓋茨上了重要一課：「你要控制自己的時間......你把每分鐘都排滿，並不代表你有多認真。」而巴菲特則表示：「我基本上能買到任何想要的東西，但我買不到時間，」

工作要更聰明而非更努力

巴菲特使用的方法本質上是「更聰明地工作，而不是更努力地工作」，這是有科學依據——斯坦福大學2014年的一項研究發現，當員工每周工作超過50小時，他們的熟練程度會急劇下降。而且，每周工作70小時的人完成的工作量，與每周工作55小時的人相同。

今年5月，馬斯克亦曾對CNBC表示，之前他經常通宵工作，但現在每晚至少睡6個小時。他説：「我嘗試減少睡眠時間，但儘管我醒著的時間更長，完成的工作卻更少。如果我（每晚睡眠）少於6小時，就會嚴重頭痛。」

找到工作與生活的平衡

要做到這一點並不容易，比爾蓋茨花了數年才找到工作與生活之間的健康平衡，他最近在北亞利桑那大學畢業典禮上勸誡學生：「不要像我一樣等那麼久才吸取教訓，花時間培養你的人際關係、慶祝成功、從損失中恢復。在你需要的時候休息一下。當你周圍的人需要時，也讓他們放鬆一下。」

相關文章：

【巴菲特】股神這樣管理情緒︰「留待明天才出口傷人」

Bill Gates對年輕人的5項忠告︰生活比工作重要、選擇能解決問題的工作

逃離「窮忙」困境　有錢人都懂得用錢買時間

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財名人堂

最新專欄文章 更多

奧巴馬3個職場貼士︰做更好的問題解決者
2023/06/13
奧巴馬3個職場貼士︰做更好的問題解決者
大鱷索羅斯交棒兒子　投資名言回顧 ：「成功非因有效預測　而是修正錯誤的能力」
2023/06/12
大鱷索羅斯交棒兒子　投資名言回顧 ：「成功非因有效預測　而是修正錯誤的能力」
今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」
2023/06/01
今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」
巴菲特的「棒球理論」︰我從不擔心自己不了解
2023/05/20
巴菲特的「棒球理論」︰我從不擔心自己不了解
Bill Gates對年輕人的5項忠告︰生活比工作重要、選擇能解決問題的工作
2023/05/16
Bill Gates對年輕人的5項忠告︰生活比工作重要、選擇能解決問題的工作
正能量 比爾蓋茨 Microsoft 金融 畢業 大學 經濟 職場文化 馬斯克 巴菲特

下一篇文章

【月供股票】銀行／券商收費一覽｜免佣、免平台費　供款門檻僅$100都有！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財加油站】40歲以下有近半數想60歲前退休　WEF︰與現實嚴重脫節
【理財加油站】40歲以下有近半數想60歲前退休　WEF︰與現實嚴重脫節
【理財加油站】每月開支僅$3000？ 教你4個方法過低物欲生活
【理財加油站】每月開支僅$3000？ 教你4個方法過低物欲生活
【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票
【ET財智Talk】金融危機或於12個月內出現？東亞李振豪分析債券回報更勝股票
【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
【Rolex】二手名錶價逼近2年低　這兩款勞力士不跌反升
富豪搶購東京豪宅　除了日圓低水、還有這個原因！
富豪搶購東京豪宅　除了日圓低水、還有這個原因！
美國半數「80後」經濟仍依賴父母　2招培養子女財政獨立　專家：「一刀切」不如逐步來
美國半數「80後」經濟仍依賴父母　2招培養子女財政獨立　專家：「一刀切」不如逐步來
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款