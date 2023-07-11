填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒

大家有沒有想像過，自己的日程和金融巨鱷的差異有多大？當你半夜不睡覺、在滑手機的時候，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）凌晨2時還在給下屬發電郵！根據美媒CNBC報道，比爾蓋茨早年曾把日程排得很滿，直至看過「股神」巴菲特（Warren Buffett）的日程表後，他才學會對自己和員工放鬆一些。

排滿日程不代表認真

比爾蓋茨2017年受訪時說，自己曾經把每一分鐘都安排得滿滿的，他過去認爲這是做事的唯一方式。「我記得巴菲特給我看他的日曆......他有幾天上面什麼都沒有。」

巴菲特較空閒的行程安排，給比爾蓋茨上了重要一課：「你要控制自己的時間......你把每分鐘都排滿，並不代表你有多認真。」而巴菲特則表示：「我基本上能買到任何想要的東西，但我買不到時間，」

工作要更聰明而非更努力

巴菲特使用的方法本質上是「更聰明地工作，而不是更努力地工作」，這是有科學依據——斯坦福大學2014年的一項研究發現，當員工每周工作超過50小時，他們的熟練程度會急劇下降。而且，每周工作70小時的人完成的工作量，與每周工作55小時的人相同。

今年5月，馬斯克亦曾對CNBC表示，之前他經常通宵工作，但現在每晚至少睡6個小時。他説：「我嘗試減少睡眠時間，但儘管我醒著的時間更長，完成的工作卻更少。如果我（每晚睡眠）少於6小時，就會嚴重頭痛。」

找到工作與生活的平衡

要做到這一點並不容易，比爾蓋茨花了數年才找到工作與生活之間的健康平衡，他最近在北亞利桑那大學畢業典禮上勸誡學生：「不要像我一樣等那麼久才吸取教訓，花時間培養你的人際關係、慶祝成功、從損失中恢復。在你需要的時候休息一下。當你周圍的人需要時，也讓他們放鬆一下。」

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