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負債累累的KOL、想結婚的月光族：紀錄片揭示常見理財陷阱

個人增值 08:30 2023/07/12

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Netflix最近推出一部超實用的個人理財紀錄片「How to get rich」，這部影片主要紀錄了財務專家Ramit Sethi，如何幫助8位有財務問題的人士走出困境。

他們是社會上的各個階層，有被債務纏身的夫妻、有即將結婚的月光族及不懂得合理管理財務的年輕夫婦等等，其實都是生活中常見的問題，相信很多人在自己生活中也有可能遇到。

以下8個個案，看看財務專家給予他們什麽建議？如何輔助他們走上財務健康之路？

8個陷入財務困境的人士及家庭

1. 亂花錢的創業者
Nathalie Dahan出生在法國巴黎，在這裏她發現了自己對時尚的熱愛，並在後來通過自己的努力成為一名成功的室内設計師。但她有更大的野心，希望能自己創辦一番事業，於是，在2019年，她開了一間餐廳，但餐廳沒有給她帶來盈利，反而耗費她大量的時間和金錢。在個人消費方面。由於她對時尚得到熱愛，經常會花很多錢來買衫褲及手袋，每年要花50萬美元（約390萬港元）在購物上，她之前甚至將賣樓換來的錢都全部用來購物。另外，她還有一個身份就是單親母親，她亂花錢的習慣甚至造成無法支付女兒的大學學費，因此陷入財務困境。

存在的問題：

  • 因熱愛時尚，在個人裝扮方面嚴重超支
  • 亂花錢，沒錢支付女兒學費
  • 創業開餐廳，預算不足，成本從25萬元增至150萬

解決方法：

  • 現在不是開餐廳的好時機，建議暫緩創業計劃
  • 努力控制購物欲望，減少購物開支
  • 賣出房產換來的錢應交予財務顧問進行投資，而不是全數用於消費

2. 買下無法負擔房產的體操選手
Sophia是一名出色的體操運動員，從小開始接受訓練，並參加了各種大賽，她在社交媒體上發佈的影片更是備受歡迎。但是，因為她買了一間自己無法負擔的公寓，加上昂貴的裝修費用，令她欠下不少信用卡債務。最嚴重的時候，她更因為無法與管理處達成水管費問題，導致8個月沒有熱水冲涼。

存在的問題：

  • 買了一間自己無法負擔的公寓
  • 因裝潢新居，欠下大量信用卡債務

解決方法：

  • 思考公寓是否真的適合自己，考慮出售
  • 開啓副業，利用自己强項增加收入，成為一名兼職體操教練

3. 收入不穩定的高薪太太及家庭主夫
Matthew和Amani是年輕的夫妻，育有兩個女兒，妻子Amani是一間軟件公司的客戶經理，收入較高但並不穩定，是家裏的財務支柱；丈夫Matthew過去是一名電氣工程師，現在是全職家庭主夫，照顧兩個年幼的女兒。雖然妻子掌握財政大權，但面對財務問題時，偏向於選擇逃避，甚至會因為財務問題造成兩人吵架。Amani對肩負全家財務感到壓力，雖然收入不低，但從來不知道每月開支，甚至有時候是負數，開銷總是多於收入，於是開始依賴信用卡，從而逐漸問題愈來愈嚴重。

存在的問題：

  • 開支超出收入
  • 妻子收入大部分來自佣金，每月收入不穩定，因此增加對信用卡依賴
  • 妻子掌握經濟權，但對家庭開支不了解，並一直逃避財務問題
  • 丈夫沒有經濟收入，面對高薪的太太，感到自我價值低
  • 妻子對丈夫不信任，在財務方面很少發言權

解決方法：

  • 兩夫妻共享家庭財務資訊，共同承擔責任
  • 關注家庭收支，擬定共同的理性支出計劃
  • 請保姆照顧小孩，丈夫重拾工程師職業

4. 衝動消費的電玩迷丈夫
Donnell和Monique同樣是被債務纏身的夫妻，並且兩人也不願意談論財務問題。丈夫是個重度的電玩迷，經常有衝動消費的問題，也因此令妻子不願意與他開聯名戶口。同時，兩人不懂得很好管理財務，擁有很多銀行賬戶，不清楚每月開支，總是入不敷出。

存在問題：

  • 存款少，債務高
  • 擁有太多銀行戶口，約20個，對財務狀況不了解
  • 夫妻之間不會討論財務問題
  • 丈夫是重度電玩迷，經常衝動消費
  • 花錢租倉庫存放低價值物品

解決方法：

  • 合理管理銀行賬戶，關閉不需要的卡和戶口
  • 夫妻共同面對及解決財務問題
  • 改租小倉庫，減少不必要支出

5. 及時行樂的KOL
Frank是一名網絡紅人，曾經參加一檔名氣比拼的節目The Circle中贏得了冠軍，除此之外，他還擔任社工和簡直治療師。但由於他缺乏紀律，揮霍無度，加上特別喜歡購買設計師產品，導致背負20萬美元(約156萬港元）的債務，並且沒有未來投資概念。

存在問題：

  • 靠購物來發泄情緒，特別喜歡購買設計師產品
  • 背負高額債務，沒有未來投資計劃

解決方法：

  • 應有更理性的金錢觀，不用購物來解壓
  • 合理分配工作類別和時間，增加收入儘快償還債務
  • 規劃未來投資計劃，更好管理財務

6. 即將結婚的月光族
Drew從事變裝表演及餐廳服務，這是他的主要收入來源，收入較低且不穩定，同時，他的這些收入大部分都是現金形式，沒有適當的財務計劃及資產增值方式。當Ramit查看他的賬戶時驚訝發現，他自己沒有退休儲蓄賬戶和資產增值賬戶，但他養的小狗卻有專門的存款賬戶。另外，由於他不合理的理財方式，導致欠債，還不敢告知伴侶。

存在問題：

  • 職業收入低且不穩定
  • 沒有退休儲蓄
  • 為寵物設存款賬戶，自己卻沒有，不合理的理財方式
  • 對伴侶隱瞞財務狀況

解決方法：

  • 努力找一份穩定且高人工的工作
  • 償還債務
  • 做好退休規劃
  • 考慮寵物賬戶的必要性
  • 與伴侶分享自己的財務狀況，共同健康理財

7. 丈夫曾陷入「一夜致富」的陷阱  投資失利

Christian and Millie是一對很有賺錢能力的夫妻，還將自己的三層自住房屋出粗，不但可以用租金來償還房屋貸款，甚至可以賺錢。然而，丈夫一度陷入投資陷阱，總是夢想一夜暴富，沒有賺錢之餘還遭虧損，另一邊妻子是從事直銷工作，收入不穩定且近年行業較低迷。

存在問題：

  • 丈夫夢想一夜暴富，導致投資損失慘重
  • 妻子事業近年收入不理想

解決方法：

  • 丈夫需要更好地理解投資的意義，減少投資的比重，創造更多正向現金流
  • 妻子可以尋找其他更穩定且收入更高的工作

8. 擁有相反金錢觀的夫妻

Reggie和Sarah兩人想籌備一場盛大的婚禮，但兩人的金錢觀截然不同，丈夫是個預算狂，而妻子卻是「極時行樂」一派，希望享受當下，最後婚禮的預算比他們預計的高出不少，他們還計劃向雙方父母請求經濟援助。

存在問題：

  • 兩人完全相反的金錢觀
  • 妻子一心希望花錢買享受
  • 婚禮預算超出很多

解決方法：

  • 兩人要加强溝通，妻子可以更實際，不必要的花費能省則省
  • 重新審視婚禮預算，調整至適當範圍

從上述幾個陷入財務困境的個人及家庭可發現，大部分人幾乎都有過度消費造成過多債務的情況，並且在財務管理方面都存在惰性，自己的收支情況都不清楚，只知道自己有負債。其次，面對負債的困難，不善於積極溝通和解決，偏向於選擇逃避現狀，而這些惰性及逃避只會令財困愈來愈嚴重。因此，要想保持健康的財務狀況，要積極了解自己的財務，及時修正自己的消費陋習，合理規劃理財計劃，實現資產增值。

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