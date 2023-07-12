負債累累的KOL、想結婚的月光族：紀錄片揭示常見理財陷阱

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Netflix最近推出一部超實用的個人理財紀錄片「How to get rich」，這部影片主要紀錄了財務專家Ramit Sethi，如何幫助8位有財務問題的人士走出困境。
他們是社會上的各個階層，有被債務纏身的夫妻、有即將結婚的月光族及不懂得合理管理財務的年輕夫婦等等，其實都是生活中常見的問題，相信很多人在自己生活中也有可能遇到。
以下8個個案，看看財務專家給予他們什麽建議？如何輔助他們走上財務健康之路？
8個陷入財務困境的人士及家庭
1. 亂花錢的創業者
Nathalie Dahan出生在法國巴黎，在這裏她發現了自己對時尚的熱愛，並在後來通過自己的努力成為一名成功的室内設計師。但她有更大的野心，希望能自己創辦一番事業，於是，在2019年，她開了一間餐廳，但餐廳沒有給她帶來盈利，反而耗費她大量的時間和金錢。在個人消費方面。由於她對時尚得到熱愛，經常會花很多錢來買衫褲及手袋，每年要花50萬美元（約390萬港元）在購物上，她之前甚至將賣樓換來的錢都全部用來購物。另外，她還有一個身份就是單親母親，她亂花錢的習慣甚至造成無法支付女兒的大學學費，因此陷入財務困境。
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存在的問題：
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解決方法：
2. 買下無法負擔房產的體操選手
Sophia是一名出色的體操運動員，從小開始接受訓練，並參加了各種大賽，她在社交媒體上發佈的影片更是備受歡迎。但是，因為她買了一間自己無法負擔的公寓，加上昂貴的裝修費用，令她欠下不少信用卡債務。最嚴重的時候，她更因為無法與管理處達成水管費問題，導致8個月沒有熱水冲涼。
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存在的問題：
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解決方法：
3. 收入不穩定的高薪太太及家庭主夫
Matthew和Amani是年輕的夫妻，育有兩個女兒，妻子Amani是一間軟件公司的客戶經理，收入較高但並不穩定，是家裏的財務支柱；丈夫Matthew過去是一名電氣工程師，現在是全職家庭主夫，照顧兩個年幼的女兒。雖然妻子掌握財政大權，但面對財務問題時，偏向於選擇逃避，甚至會因為財務問題造成兩人吵架。Amani對肩負全家財務感到壓力，雖然收入不低，但從來不知道每月開支，甚至有時候是負數，開銷總是多於收入，於是開始依賴信用卡，從而逐漸問題愈來愈嚴重。
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存在的問題：
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解決方法：
4. 衝動消費的電玩迷丈夫
Donnell和Monique同樣是被債務纏身的夫妻，並且兩人也不願意談論財務問題。丈夫是個重度的電玩迷，經常有衝動消費的問題，也因此令妻子不願意與他開聯名戶口。同時，兩人不懂得很好管理財務，擁有很多銀行賬戶，不清楚每月開支，總是入不敷出。
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存在問題：
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解決方法：
5. 及時行樂的KOL
Frank是一名網絡紅人，曾經參加一檔名氣比拼的節目The Circle中贏得了冠軍，除此之外，他還擔任社工和簡直治療師。但由於他缺乏紀律，揮霍無度，加上特別喜歡購買設計師產品，導致背負20萬美元(約156萬港元）的債務，並且沒有未來投資概念。
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存在問題：
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解決方法：
6. 即將結婚的月光族
Drew從事變裝表演及餐廳服務，這是他的主要收入來源，收入較低且不穩定，同時，他的這些收入大部分都是現金形式，沒有適當的財務計劃及資產增值方式。當Ramit查看他的賬戶時驚訝發現，他自己沒有退休儲蓄賬戶和資產增值賬戶，但他養的小狗卻有專門的存款賬戶。另外，由於他不合理的理財方式，導致欠債，還不敢告知伴侶。
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存在問題：
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解決方法：
7. 丈夫曾陷入「一夜致富」的陷阱 投資失利
Christian and Millie是一對很有賺錢能力的夫妻，還將自己的三層自住房屋出粗，不但可以用租金來償還房屋貸款，甚至可以賺錢。然而，丈夫一度陷入投資陷阱，總是夢想一夜暴富，沒有賺錢之餘還遭虧損，另一邊妻子是從事直銷工作，收入不穩定且近年行業較低迷。
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存在問題：
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解決方法：
8. 擁有相反金錢觀的夫妻
Reggie和Sarah兩人想籌備一場盛大的婚禮，但兩人的金錢觀截然不同，丈夫是個預算狂，而妻子卻是「極時行樂」一派，希望享受當下，最後婚禮的預算比他們預計的高出不少，他們還計劃向雙方父母請求經濟援助。
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存在問題：
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解決方法：
從上述幾個陷入財務困境的個人及家庭可發現，大部分人幾乎都有過度消費造成過多債務的情況，並且在財務管理方面都存在惰性，自己的收支情況都不清楚，只知道自己有負債。其次，面對負債的困難，不善於積極溝通和解決，偏向於選擇逃避現狀，而這些惰性及逃避只會令財困愈來愈嚴重。因此，要想保持健康的財務狀況，要積極了解自己的財務，及時修正自己的消費陋習，合理規劃理財計劃，實現資產增值。
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欄名 : 理財加油站