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全球2000萬個「資深消費者」 每年花不足40萬 已屬「真正奢侈品消費者」

精明消費 20:30 2023/07/11

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近年來，奢侈品市場持續受到關注，其中高端消費者更是成為市場的主要驅動力。奢侈品購買通常被形容為高檔、奢華、極具品質、精心設計和專屬性，可視為一種投資和身份象徵。要作為高端消費者所花費的力度並不輕，一份最新調查發現，高端客每人平均支出近4萬歐元，消費力更佔全球奢侈品市場的40%。

在這個龐大的消費群體中，中國成為最大的市場買家，另外年輕人的消費力也超越更年長的人士。支出較高的消費者亦繼續表現出對奢侈品的興趣，40% 的高端消費者預計明年會增加支出，他們更被形容為「真正奢侈品消費者」。即看更多奢侈品市場趨勢:

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高消費人群與年輕人的崛起
據波士頓顧問公司（Boston Consulting Group,簡稱BSG）對超過12000人進行最新「全球資深奢侈品消費者洞察研究報告」顯示，奢侈品消費人群總共約 3.7 億，當中約有 2000 萬人是高端消費者，這些消費者作為奢侈品市場的主要消費力，每人平均消費超過了39,000歐元，佔全球奢侈品市場的40%。中國奢侈品市場的強勁重啟帶動了市場的增長，中國的支出意願(指數)比平均水平高出50%，美國比平均高出40%，而歐洲的支出意願(指數)則較為溫和，比平均水平低了40%、且支出意願更少。

年齡層方面，年輕人的消費力更是超越了更年長的人士。千禧一代和Z世代的整體市場價值潛力約為2100億歐元，而更年長人士的整體市場價值潛力約為1900億歐元。儘管年輕人的需求增長更快，但過去15年，更年輕的人士的累計支出仍然只有更年長人士的三分之一，Z世代的20倍。未來，千禧一代的需求預計將增長33%，而更年長人士的需求則為-12%。

最富有的1%群體 佔奢侈市場10%消費
雖然高消費人群是奢侈品市場的主要消費力，但頂級細分市場也是市場的一個重要組成部分。兩個最富有的群體（超越金錢和絕對頂層）雖然只佔人口的不到1%，但銷售額卻占到了10%左右。這些顧客的年復合年增長率預計將達到8+%，而真正奢華的平均複合年增長率為6%。因此，頂級細分市場的規模預計將在2026年增加兩倍。

品牌規模的重要性
BSG提出，品牌規模已成為奢侈品市場的一種競爭優勢。奢侈品大品牌的收入比奢侈品整體市場持續增長約3倍，收入達到100至200億歐元，而中型品牌僅為20至50億歐元。這使得品牌之間的差距越來越大，並導致了強烈的兩極分化。

超過一半消費者不滿意奢侈品牌服務
BSG對超過12,000人進行調查所得的「全球資深奢侈品消費者洞察研究報告」，結果顯示雖然奢侈品牌一直致力於提供良好的客戶體驗，但調查顯示，只有不到50%的奢侈品消費者對其整體體驗真正滿意。奢侈品牌店內的滿意度約為大眾零售商的兩倍，但線上銷售的滿意度卻僅為大眾參與者的0.8倍。報告指出這種「數字不滿」是由兩種未滿足的需求造成的：功能性和情感性。功能性需求包括便捷和可用性，而情感性需求則包括彈性和人性化保證。BSG認為，當前的品牌實踐誤判的做法，例如對低估接觸點或銷售渠道的單一化，進一步加劇了不滿意度。 

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