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【好去處】黃金海岸X《大偵探福爾摩斯》　體驗小説場景打卡／推理遊戲／主題住宿

精明消費 21:00 2023/07/11

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香港黃金海岸與本地暢銷兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》聯手推出「黃金寶藏傳說」企劃，於即日至2023年9月3日帶領各位來到黃金海岸商場及酒店，暢玩集小說場景打卡、科學解謎尋寶、主題住宿和夏日美食。

1. 小説場景打卡位、福爾摩斯見面會

商場及酒店將3大小説經典場景還原，商場中庭將重現19世紀倫敦街頭，穿過公寓大門走進書房，內裡滿佈各式書籍、偵探用具、線索地圖等；而酒店大堂將還原福爾摩斯公寓客廳，供拍照打卡。

在指定日子，商場及酒店會舉行「大偵探福爾摩斯見面會」，福爾摩斯將現身，跟顧客近距離接觸及拍照留念。

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2. 沉浸式推理遊戲「黃金寶藏傳說」  

-「黃金寶藏傳說 • 商場篇」偵探任務總共有8個互動遊戲，考驗眼力、聽力、觀察力和集中力破解謎題，找出寶藏密碼。

於黃金海岸商場或香港黃金海岸酒店內餐廳，以指定電子貨幣即日消費滿港幣600元或以上，可換領「黃金寶藏傳說」偵探遊戲套裝1份參加遊戲（當中包括遊戲手冊、偵探帽、放大鏡、顏色筆及福爾摩斯手提袋），成功完成任務可到商場1樓客戶服務中心領取「偵探勳章」1個。

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-「黃金寶藏傳說 • 酒店篇」互動遊戲則設6個適合小朋友的科學推理場景，運用基本眼力、洞察力、圖形邏輯思維、數字運算能力和科學常識解謎，開啟寶箱，獲得寶物。

入住香港黃金海岸酒店「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」，即可挑戰「黃金寶藏傳說 • 酒店篇」偵探遊戲，以獲得偵探遊戲套裝1份（當中包括遊戲手冊、偵探帽、放大鏡、顏色筆及福爾摩斯索繩袋），成功打開寶藏密碼後，可贏取福爾摩斯特別版咭套1個。數量有限，先到先得，換完即止。

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3. 大偵探福爾摩斯主題住宿計劃   

酒店推出「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」，主題客房將《大偵探福爾摩斯》Q版角色融入客房佈置，包括主人公福爾摩斯、華生、房東愛麗絲、孖寶警探李大猩、狐格森、少年偵探隊眾多成員等。凡入住「大偵探福爾摩斯主題住宿計劃」的旅客，可獲贈《大偵探福爾摩斯》禮品及「黃金寶藏傳說」偵探推理遊戲之小偵探工具禮包1份，兼體驗《大偵探福爾摩斯》曲奇製作工作坊。

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4. 福爾摩斯特別版下午茶  

酒店餐廳海岸扒房及大堂酒吧推出「盛夏沙灘下午茶 • 大偵探福爾摩斯特別版」，鹹點有「牛油果吞拿魚三文治」、「奇珍帶子蝦肉水泡包」、「香芒蟹肉三文治」、「炸蝦餅配芒果蛋黃醬」和「迷你熱狗」；甜點有「木糠布甸配蝶豆花啫喱」、「菠蘿椰子慕斯」、「熱情果芒果意大利芭菲」和「檸檬瑪德蓮蛋糕」。套餐向每位賓客提供一杯飲品，可選即磨咖啡、川寧茶包或紅豆冰。

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香港黃金海岸 x《大偵探福爾摩斯》【黃金寶藏傳說】活動一覽

商場打卡位

【開放日期】：即日至2023年9月3日

【開放時間】：上午10時至下午10時

【開放地點】：黃金海岸商場中庭 

大偵探福爾摩斯見面會

【日期】：2023年7月15至16日; 8月5至6日

【時間】：商場: 下午1時至下午1時15分及 下午1時45分至下午2時

酒店：下午3時至下午3時30分及下午3時45分至下午4時

【地點】：黃金海岸商場中庭及香港黃金海岸酒店大堂

「黃金寶藏傳說 • 商場篇」互動偵探推理遊戲

【換領日期】：即日至2023年9月3日

【換領時間】：上午10時至下午10時(9月3日: 上午10時至下午6時)

【換領地點】：黃金海岸商場1樓客戶服務中心

【參加方法】：顧客於黃金海岸商場或香港黃金海岸酒店內餐廳，以電子貨幣即日消費滿600元或以上，即可換領「黃金寶藏傳說」偵探遊戲套裝1份，包括遊戲手冊、偵探帽、放大鏡及福爾摩斯手提袋。參加者完成遊戲並成功獲得黃金寶藏密碼，可到黃金海岸商場1樓客戶服務中心領取偵探勳章1個。數量有限，先到先得，換完即止。

大偵探福爾摩斯主題住宿計劃

【日期】：即日至2023年9月3日

【地點】：香港黃金海岸酒店

【計劃內容】：每晚由1,580元起，優惠包括：

  • 豪華海景客房一晚
  • 早餐（2 位成人及 1 位小童）
  • 「黃金寶藏傳說」偵探推理遊戲 
  • 大偵探福爾摩斯獨家禮品及小偵探工具禮包1份（每次入住）
  • 大偵探福爾摩斯曲奇製作工作坊（1 位成人及1 位小童/每次入住）
  • 半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車
  • 房內迷你酒吧（每次入住只限供應一次）
  • 免費無線上網 
  • 免費享用酒店健身室及泳池
  • 免費乘搭酒店往來尖沙咀/青衣/荃灣的穿梭巴士（需視乎座位供應）

盛夏沙灘下午茶 • 大偵探福爾摩斯特別版

【供應日期】：即日至2023年9月3日

【供應時間】：下午3時至下午5時 

【供應地點】：香港黃金海岸酒店海岸扒房及大堂酒吧

【訂座及查詢】：電話: +852 2452 8636

【價錢】：688元 (兩位用) 另收10% 服務費

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