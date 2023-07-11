環球股市跌勢靠穩 A股具投資價值、AI企業看俏

2023年迄今已過近半，全球股市從去年下跌態勢中復蘇，整體趨勢向上，但不同市場分途發展，美股及日股表現令人眼前一亮，至於歐洲及中國的股票估值則處於相對偏低水平。

自去年9月的低點以來，美股的強勁表現有目共睹，標普500幾乎跑贏所有市場，年初至今升9.6%。不過，標普500等權重指數（簡稱等權標指，即每隻成份股權重相同）的同期表現則下跌0.7%，兩指數差距拉闊，意味前者的卓越表現僅由小量權重股力撐，而所謂十大股票的表現，主要由資訊科技行業領軍拉動。作為基金經理，我們不僅留意指數表現，估值也是重要的考慮因素。

標普500現時市盈率約19倍，遠高於歐洲的13倍及中國的9至10倍，相對而言，美股估值略為偏貴，尤其是中國股票的估值幾乎回重10年前的低水平，相對折幅達48%，可說是相當罕見。

中國股市與經濟發展背道而馳

比起股市的疲軟表現，中國經濟增長強勁，加上估值相宜，這種分途發展為機構投資者帶來機會，我們認為中國股票甚具投資價值。至於經濟增長方面，預期第三季表現持續向好，不僅受惠宏觀基本面的放鬆，在其他主要經濟體放緩的情況下，中國如能保持4至5%或以上增長率，仍屬世界增長率最高之國家。

日股走出迷走創33年新高

日本股市則從「迷失的數十年」中吐氣揚眉，日經指數創下33年來的高峰，除歸功於畢菲特入股日本的五大商社後，引發投資者對日股的關注，更主要的是東京證券交易所的改革，加上促進企業提升資本效率和股東權益報酬率（ROE）的行動，對市場起一定提振作用，但值得留意的是日股估值已屬偏高水平。

AI 有望成為轉型主題

人工智能（AI）是近期炙手可熱的主題，標普500中以AI為主題的增長型股票，已大幅跑贏價值型股票。自ChatGPT推出以來，由該類AI公司組成的「AI十字鎬與鐵鍬指數」（AI Picks and Shovels index）更已翻倍，升幅拋離納指及標普500。展望未來，我們對中國的AI企業看高一線，雖然美國矽谷擅於零的突破，並在計算基礎設施方面有領先優勢，但中國企業在基礎發揮上就更為出色，一如電商行業之成功，相信在AI領域中也會如此。

總括而言，我們對環球股市下半年的表現仍抱樂觀態度，而且目前情況已相當吻合市場歷史的轉捩點。美國和主要市場間的估值落差，是15年來最大差距，美股的性價比或已遠低於其他市場，加上美國市場仍集中在大型成長股，但國際市場的分散性，則為積極主動的基金經理提供更多潛在機遇。

【關於作者】王磊是尚渤投資管理公司基金經理兼董事總經理。他於2004年加入尚渤擔任基金經理助理，而後於2006年晉升為基金經理。王磊持有華東師範大學學士及碩士學位和美國紐約大學工商管理碩士學位。他是一位特許金融分析師。在加入尚渤前，他曾在德意志銀行和Enso Capital Management擔任助理，並曾在中國的中央銀行擔任銀行監管經理。

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