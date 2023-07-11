96%港人研外遊、創疫後新高　18-26歲人均花這個金額！（附最熱門旅行地點及月份）

疫情後港人對外遊的熱情有增無減，即使大家已經可以「飛」出香港一段時間，預計「外遊瘋潮」將會一直持續至2023年下半年至2024年上半年。最新數據顯示，高達96%受訪者計劃未來一年外遊最少1次或以上，不但較去年同一調查的77%高，更是進一步創下疫後新高！即看下文最新調查詳情。

日本仍是最熱門旅行地 5大高峰出遊月份

Klook最新調查顯示，近7成（69%）受訪者計劃外遊2至4次，較去年調查錄得33%上升逾2倍。當中，計劃外遊多於3次或以上的受訪者更達4成，顯示港人外遊比率再度攀升，且次數更趨頻繁。

有關港人未來一年的旅遊熱門目的地，日本「無懸念」下繼續成為第一名，首四名均屬於短程旅遊，僅歐洲一躍成為第5大港人旅遊目的地之ー。對比開關至今，未來前往歐洲旅遊人數上升近2.5倍（247％）。

至於末來外遊月份，5大港人外遊熱門月份全部屬2023年內，反映港人計劃外遊更傾向即興。即看圖示最熱門旅行地點、月份及重要調查發現:

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34%港人每年外遊預算平均增至3萬

港人未來一年外遊預算絕對是一大研究課題，結果顯示超過7成（72%）受訪者將增加外遊人均消費預算，相對早前《2023 亞太區旅客行為調查》公布的數字（50％）升幅進一步擴大。更令人值得留意的是，超過1/3（34%）受訪者計劃每次外遊人均消費調整高達10,000元或以上，以一年港人平均計劃外遊約3次計算， 預計未來一年港人為外遊預留的旅費高達3萬或以上。

近7成旅程日數為4-7日 更多18-26歲增至8-15日

不少人出行的日子亦有增加的趨勢，各種數據顯示港人平均旅遊日數有上升趨勢。雖說近7成受訪者仍然偏向以4-7日作為一個旅程，然而，20%受訪者將增加旅遊目數至8-15天，其中18-26歲群組最為明顯，相關人數較疫情前上升92%。另外，以未來3個月與2024年首3個月作比較，調査中有近2,000位與訪者計劃於7-9月外遊，而2024年1月-3月間暫時錄得近900人。

年輕一族、家庭客更闊綽 逾9成會因優惠改行程

預留預算於外遊消費上，年輕一族（18-26歲）相比其他年齡層將更願意錢旅行，疫後每次外遊人均消費增加達10,000元成以上的人數上升227%；家庭客外遊人均消費達10,000元或以上的人數升幅為63%。

雖然港人傾向花費更多於外遊上，但港人依然精打細算，逾9成（92%）受訪者會時常留意外遊相關優惠資訊，並會因為優惠而影響或改變旅程規劃；而近8成人認為價錢是預訂旅遊產品時景重要的考慮因素。

計劃行程更趨即興 縮減提早預訂日子近一半

相比早早編排行程，更多港人在旅遊規劃上更趨即興。調查中有多於34%受訪者會少於1星期至4星期前才計劃外遊：而大多受訪者會少於1個月內預訂當地玩樂／體驗活動（70%）、當地交通（66%）等產品，玩樂/體驗活動的提前預訂由早前的平均約60日縮短50%、至大約30日內。規劃行程方面，77%受訪者會選擇自由行方式外遊，只有6%人會選擇參加旅行團，近7成受訪者認為彈性度是預訂旅遊產品／體驗時最主要考慮因素；亦有超過一半（52%）受訪者視方便程度為另一個重要考慮因素。

購物不再是旅遊首要目的

Klook於今年5月尾至6月初，透過網上問卷形式，訪問3,412位年齡介乎18至59歲或以上的港人， 以了解未來一年（2023年6月至2024年5月）其海外旅遊及本地遊偏好，調查發現購物己不再是港人旅遊的首要目的。另外，有近9成（89%）受訪者會考慮前往更多未受注目的潛力旅遊4大城市（即看上圖重要調查發現）。

逾2成在港每月花4千遊樂 本地遊5大熱門之選

向來懂玩、懂吃、懂享受的港人，每逢假期都必定會安排好精彩的活動，近9成（88%）受訪者表示留港的本地遊消費不會受外遊預算影響，更有22%人願意每月花費逾4千元於本地娛樂及休閒活動，另外83%則表示於疫情後更留意和重視本地遊。6成受訪者表示周未是進行本地遊主因。

調查亦顯示港人本地遊最愛如下： 1. 餐飲美食 （ 55%）

2. Staycation（44%）則居次

3. 景點/樂園到訪 （41%）

4. 演唱會或展覽（33%）

5. 酒店住宿 (23%）

另外，TOP5本地熱門活動亦有酒店自助餐及親子活動上榜（即看上圖重要調查發現）。

機票價格無阻旅行意慾

Klook 香港及澳門區總經理岑皓祺指出，航空業界受到人手短缺及招聘困難的影響，目前航班稍有改善恢復到4至5成，機票的價格未回落至疫情前水平，但亦無阻港人對旅行的意慾，港人對於海外活動預訂已遠超疫情前水平 ，對比 2019 年升幅達 140%；同時今年第二季亦錄得按季上升47%，港人對於未來一年海外旅遊意欲持續高漲，特別是暑假相關預訂量將會再度攀升。

家庭愛酒店自助餐、親子活動

Klook品牌企劃及市場營銷高級經理梁敏瑩表示，Klook平台有關餐飲美食的本地預訂量按季上升約2成，5月的母親節本地餐飲美食預訂量更按年上升近4倍（+370%），當中以酒店自助餐最受港人歡迎，各種數據均顯示在香港到處品當不同餐飲美食已逐漸成為港人的一種 「恆常活動」。另外，有關親子活動的本地預訂量按至上升逾6成。

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