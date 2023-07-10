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富豪搶購東京豪宅　除了日圓低水、還有這個原因！

個人增值 20:30 2023/07/10

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彭博社報道，由於日圓貶值、日央行維持低利率，日本當地和海外的超級富豪正在搶購東京的豪華公寓。香港、新加坡買家為躲避中國周邊緊張的地緣政治局勢，紛紛投資日本地產。

供不應求 東京樓價持續上漲

報道上述北美房地產發展商西岸集團（Westbank Corp）稱，著名建築師隈研吾設計的The Kita項目中，一套連天台無邊泳池的頂層公寓，上周以約5,000萬美元（約3.9億港元）的價格售出。住宅面積5,457平方呎，能看到附近明治神宮的森林美景。

據報，東京地區新公寓今年3月的平均售價按年漲增一倍，主要因為銷售量火爆。日本地產經濟研究所數據指出，儘管此後樓價漲幅有所放緩，但4月和5月仍分別上漲60%和48%。第一太平戴維斯的研究主管Tetsuya Kaneko表示，需求強勁的原因是市場供應量嚴重不足，加上疫情後重新全面開放，入境人數上升也炒熱了樓市。

港、台、星富豪買入日本樓避險

一名地產經紀指出，海外買家的需求不斷增長，因為他們認為日本是一個穩定且有吸引力的第二故鄉；阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲在2020年批評了中國監管機構之後，就曾久居日本。

總部位於東京的地產公司Post Lintel Investment Management與基金和家族辦公室合作，過去兩年其豪宅交易量增長了約40%。該公司執行董事Joey Yang表示，來自香港、新加坡和台灣的高淨值客户正在尋求資產多元化，以躲避中國周邊日益緊張的地緣政治局勢。

許多富有的亞洲買家都以現金支付房款，或從有日本分行的外國銀行獲得低息貸款。該名地產經紀表示，日本對外國人買樓的限制很少，日圓疲軟也確保了大幅折扣。 Japan Property Central KK首席執行官Zoe Ward對彭博社說，日圓持續貶值、中國和香港的政治氣候使許多人轉移資金、新加坡對外國買家徵收重稅，是日本吸引海外買家的綜合因素。

日圓貶值+日本買樓限制少　吸引外國買家入市

報道指，東京豪華公寓的售價要比全球其他城市更便宜。根據萊坊國際（Knight Frank）2023年度財富報告，用100萬美元能在東京買到60平方呎的優質地產，面積是香港的3倍、紐約的2倍。 

在經歷了多年的通縮和經濟增長乏力之後，日本的通脹正在加劇，勞動力和原材料成本上漲也提振了樓市。最近的樓價上漲意味著日本地產開始具有保值或增值作用。Post Lintel的Joey Yang也在東京購買公寓作為個人投資。他認為，從最近的銷售情況來看，他在2020年購買的一套豪華公寓，其價值幾乎翻了一番。 

利斯蘇富比國際房地産的顧問Yukiko Takano表示，越來越多人開始將地產視為可行且有潛在回報的投資。

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