投資初哥必看！10家銀行／券商股票交易收費一覽｜滙豐延伸「一世$0佣」至26-35歲新客

不少社會新鮮人都希望開始投資，為自己的財富、資產增值。滙豐銀行指出，縱觀「滙豐One」綜合理財戶口18至25歲投資回報最高的5%客戶，他們在今年首季的投資利潤中位數達28,000元，為他們平均月薪的1.4倍！他們戶口內儲蓄與投資的分配比例為1：1.65，相比投資回報最差的5%客戶比例僅為1：1。

為吸納更多千禧客戶開始財富規劃，滙豐銀行公布，將「滙豐Trade25」的合資格年齡延伸至26至35歲客戶，意味最新服務範圍由18歲至35歲，年輕投資者加入後，可享一世$0佣及免平台服務費交易港股、美股和A股。

值得留意，客戶須於該年開始每年完成指定交易量才可於隨後每年繼續享用此優惠，而$0佣適用於每月累計交易量首25萬元，其後收費詳見下表。此外，如客戶該月份曾買賣或持有股票，便需要繳付25元月費。

每月交易金額 港股佣金 美股佣金 A股佣金 25萬元或以上 0.25%經紀佣金 最少港幣100元 18美元（首1,000股） 18美元 + 額外收費每股0.015美元（超過1,000股） 0.25%經紀佣金 最少人民幣100元

事實上，市面不少證券行紛紛推出「免佣金、免平台費」吸客，當中包括近年大力攻港的老虎證券，2023年7月17日前開戶新客，永久豁免港股交易佣金，平台費則豁免至2023年11月29日；另收印花稅、證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費等等費用。

各家銀行／券商買賣股票收費

銀行／券商 佣金 平台費 註 中銀香港 交易金額0.18%-0.25%，最低收費100元 豁免 網上交易渠道買賣 恒生銀行 新客戶首3個月豁免，其後為交易金額0.25%，最低收費100元 豁免 網上交易渠道買賣 滙豐Trade25 豁免 18歲至35歲客戶適用 渣打銀行 交易金額0.2%，每筆訂單最低50元 豁免 網上交易渠道買賣 星展銀行 新客戶至今年9月30日期間豁免 豁免 / 富途證券 交易金額0.03%，每筆訂單最低3元（每佣期內不收取） 每筆訂單15元 / 華泰國際 豁免 / 長橋證券 交易金額0.03%，每筆訂單最低3元 每筆訂單15元 / 華盛證券 交易金額0.03%，每筆訂單最低3元（每佣期內不收取） 每筆訂單15元 / 老虎證券 7月17日前開戶新客永久豁免 /

滙豐銀行亦表示，由即日起至9月17日，新客戶客戶透過手機開立滙豐One戶口，可享以下優惠：

類別 優惠詳情 手機開戶 全新客戶以手機開戶可獲： 200元現金獎賞（現有客戶可獲100元現金獎賞）

免費10萬元癌症保障

高達3.75%港元儲蓄存款年利率 投資 加入「滙豐Trade25」可享一世$0佣及免平台服務費交易港股、美股和A股，限時優惠延伸至35歲或以下客戶

加入滙豐One並首次完成指定交易滿500元或以上可獲500元現金獎賞

以「FlexInvest靈活智投」設定每月投資1,000元或以上，可獲300元現金獎賞。與好友分享優惠，賺額外價值高達500元PayMe優惠券

透過滙豐網站上或HSBC HK App上的「線上對話」服務與真人對話，並首次完成「Future Planner」可獲價值100元咖啡或HKTVmall優惠券 保險 成功投保指定人壽保險計劃可獲高達$500「獎賞錢」

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