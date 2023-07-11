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【今日優惠精選】Silk.旺角店免費贈飲｜豚王拉麵 第二碗半價

精明消費 07:30 2023/07/11

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Silk.：旺角店 免費贈飲

Silk.榮獲世界性權威生活品味雜志Lifestyle Asia評為「全香港最好飲的茶店」，即日起至7月13日，指定時段免費贈飲，包括星空果茶王及港式珍珠奶茶。

    點擊圖片放大

2. 豚王：拉麵 第二碗半價

7月11日是日本拉麵之日，凡於今日下午兩時後，在豚王香港全線任何一間分店，以堂食惠顧任何一款正價拉麵，並追蹤官方Instagram賬號（butaoramen），即可享第二碗拉麵半價優惠。而保留7月11日所發出的正本收據，於7月31日前在豚王香港任何一間分店以堂食消費滿200元，即可免費獲贈豚王餃子王一份。

    點擊圖片放大

3. Grove Café：21週年紀念 飲料買二送一

Grove Café為慶祝成立21週年，由即日起至7月14日，到Grove Café太子始創中心、荔枝角昇悅商場及黃大仙分店購買任何2杯飲料，即可免費送1杯，優惠不適用於沙冰系列。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

開市追揸沽
【開市追揸沽】阿里整改落幕怎部署？ 港股借勢能彈多少？

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欄名 : 今日優惠精選

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