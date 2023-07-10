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【好去處】尖沙咀Fortnum & Mason 3大限定優惠 $88美酒放題、贈送魚子醬

精明消費 21:00 2023/07/10

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即日起至8月31日，Fortnum & Mason推出三大夏日美饌獻禮，包括二人同行贈送魚子醬及兩小時美酒無限暢飲等等，所有優惠必需提前24小時預訂，優惠一可與優惠二和三同時使用。

    點擊圖片放大

優惠1：二人同行享用晚餐即贈送魚子醬與迎賓飲品
於181 Fortnum & Mason二人同行享用晚餐，Fortnum’s 將贈送5克魚子醬與精選的經典Bellini雞尾酒或Peach Condition mocktail，共渡美好悠閒時光。

-適用於星期一至星期日的晚餐時段
-每兩位客人即獲贈5克魚子醬
-最多四人一桌、最多可獲贈10克魚子醬。

    點擊圖片放大

優惠2：兩小時無限暢飲
每逢星期四和星期五晚餐時段，於181餐廳選擇餐車上的美食，即可以88元優惠價錢享用兩個小時的美酒無限暢飲。

Fortnum's將按照餐車餐點推薦相應酒類：

  • 魚子醬配氣泡酒
  • 威靈頓牛柳配紅酒
  • 火焰薄餅配甜品酒

-適用於星期四和星期五（公眾假期除外）的晚餐時段。
-需選購181 Fortnum’s餐車上的美食，美酒無限暢飲為入座後的兩個小時內，只限於當日推薦酒類。

    點擊圖片放大

優惠3：於Fortnum & Mason 享受Happy Hour買二送一優惠
平日（公眾假期除外）於181 Fortnum’s 享受指定飲品買二送一的優惠。
指定飲品包括：

  • Highball cocktails & mocktails (Rickies, Marys, Iced Teas)
  • Fortnum &Mason Fleurie (red wine)
  • Fortnum &Mason Bordeaux Blanc (white wine)
  • Fortnum &Mason Chiaretto Rose (rose wine)
  • Fortnum &Mason Prosecco
  • Fortnum &Mason Rose Prosecco
  • Sapporo Beer

-適用於星期一至星期五（公眾假期除外）下午5時至7時
-優惠只適用於指定的飲料類別。

FORTNUM & MASON

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 地下022&122號

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