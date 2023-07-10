加息周期接近尾聲　增持債券回報潛力大

隨著市場在希望實現軟著陸與憂慮出現經濟衰退之間搖擺不定，債券為面對這個兩難局面的投資者提供明智的選擇。特別在經歷艱難的2022年之後，固定收益投資重新發揮提供穩定性及分散風險的作用。

加息預期下 債券看漲

聯儲局官員預期年內將有兩次加息，年底的利率將為5.60%。上調利率表面上增加了經濟衰退的風險，令市場不得不反覆調整預期。然而在債券範疇，這意味著更高的收入潛力及新投資機會。

隨著進取加息行動逐漸影響整個經濟，美國於未來一年陷入經濟衰退的可能性仍然很高。

現時市場瀰漫著一種投資者等待衝擊來臨的氣氛。投資者紛紛轉投現金產品，貨幣市場基金的規模飆升至5.2萬億美元，創歷史新高。與此同時，從年初至今，債券錄得溫和升幅。

推動債券上漲的原因之一，是通脹率已自去年的高位回落，並可能持續下行。若貨幣政策收緊及銀行借貸受限導致經濟進一步放緩，應有助維持通脹下行趨勢，並使通脹率降至接近聯儲局的2%目標。

增持債券分散風險、回報潛力大

利率上升同時導致收入增加。參考彭博全球綜合債券指數在2023年6月14日的數據，投資級（BBB/Baa級及以上）的收益率為3.7%，而2021年12月31日則只有1.3%。有別於過去十年的升勢，固定收益範疇的收益率已在高位企穩。這表明在經歷數十年的低利率及市場遭受重創的2022年後，強勁的收益水平終於可望持續。

利率上升同樣意味著，債券能夠更好地承受價格或利率波動，因而更容易錄得正回報。此外，若經濟增長惡化或出現突如其來的危機，優質債券往往能夠提供分散股票風險的重大作用。因為上述事件通常會帶動投資者湧向美國國庫券，進而對債券價格產生正面影響，導致收益率開始下跌。同樣，若聯儲局透過減息支撐經濟增長，債券收益率亦會下降。

對投資者而言，現在增持債券投資可能提供具吸引力的機會，兼具顯著的分散風險作用及可觀的總回報潛力。若經濟走弱，尤其是在聯儲局很可能減息的情況下，短期國庫券的收益率或會走低。另一方面，較長期的國庫券收益率可能維持穩定，甚至上升。這些變動將會導致收益曲線從目前的深度倒掛狀態走斜。

看重企業的基本因素

現時，投資者為持有投資級或高收益債券而較國庫券支付的溢價或息差，高於當前加息週期之前的水平。這意味未來將出現某種形式的經濟痛楚。

許多投資者對增持風險高於投資級債券的高收益債券格外謹慎，因為高收益債券面的價值波動較大，而且面對收益和本金損失的風險。然而，對於物色長期機會的投資者來說，投資現時收益率約8%的債券，過往都能提供穩健的回報。

隨著成本增加及利率上升導致企業盈利能力受壓，基本因素顯得格外重要。在目前環境下，偏好防守型公司及在資本架構中級別較高的債券。

高收益債券質素改善

高收益債券範疇的質素已有所改善，市場近半數的債券獲得最高評級（BB/Ba級）。原因之一是許多財政狀況風險較高的公司，均選擇在私募信貸及槓桿貸款市場籌集資金。自2007年以來，在私募而非公開市場直接向公司發放貸款的私募信貸規模已增長至近五倍。

總括而言，債務違約率可能會上升，但機率仍低於先前經濟衰退期間的水平。雖然在經濟下行時期息差或會擴闊，但鑑於高收益債券的狀況已經改善，等待更佳入市時機的投資者可能會失望。

未來債市展望正面

在經歷市場遭受重創的2022年（當時固定收益甚至未能提供相較股票應有的穩定性）後，投資者可能希望再給債券一次機會。具吸引力的收益率為所有債券資產類別提供收益潛力。主動型基金經理可以透過管理利率敏感度、債券範疇配置、證券挑選和其他方法，致力提升價值。

展望未來，隨著通脹下降、經濟增長放緩及聯儲局加息週期接近尾聲，我預計利率波幅將會下降，而債券價格將會上升。隨著有關經濟衰退的討論升溫，越來越多投資者可能轉投債券，以尋求相對穩定性及較佳收益。相比一年前，我們已取得長足進步，我對當前的機會感到振奮。

【關於作者】Pramod Atluri為現任固定收益基金經理，擁有23年行業經驗（截至2021年12月31日）。他持有美國哈佛大學（Harvard）工商管理碩士學位及芝加哥大學（University of Chicago）學士學位，並為特許財務分析師。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App