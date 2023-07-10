美國半數「80後」經濟仍依賴父母　2招培養子女財政獨立　專家：「一刀切」不如逐步來

在現今社會下，年輕人實現自立所面臨的挑戰越來越多。即使已是成年人，仍有不少人需要父母照顧他們的生活，尤其在金錢方面。最新一項研究發現，超過一半以上的成年人仍然依賴父母在經濟上的支持。

調查公司Experian日前對2,008位18至42歲的美國成年人進行調查，其中三分之二的受訪者對「不得不尋求經濟幫助」感到羞恥，表明他們對於自力更生的能力缺乏信心。研究又顯示，61%的Z世代（1996年後出生）和47%的千禧一代（通常指生於1981年至1996年的人）仍然覺得在經濟上依賴父母。

逐步做好準備 親子關係比「一刀切」更健康

作為父母，可以採取怎麼樣的步驟，來幫助成年子女在經濟上更加獨立？GenWealth財務顧問Teresa Arrigo建議，與其一刀切、直接把子女掃地出門、讓他們自力更生，不如慢慢地讓他們擺脫經濟上的支持。例如，父母可以要求子女支付一定比例的電話費，然後慢慢增加，直到他們能支付全額。

Teresa Arrigo認為，比起「好吧，你得靠自己了，滾吧」，共同製定不同的計劃，在一段時間內減少對他們的支持，這樣他們就可以一點一點地做好準備，亦對雙方的親子關係更健康。

波士頓Green Bee Advisory LLC的財務規劃師Catherine Valega則指出，製定家庭的基本規則並讓成年子女負上責任，是十分重要。她建議，父母可以讓孩子在每星期某幾個晚上，負責購買必須品及準備飯菜；甚至應該讓子女負上部份租金。

分擔家庭責任 讓子女更感自豪

Catherine Valega表示，這個做法不代表父母變得冷酷無情或斤斤計較，而是讓子女思考自己作為家庭的一部分，在家庭財務上作出貢獻，從而令他們產生一種「自豪感」；相後，如果他們只是吃喝白吃，這對年輕人來說亦不是一種好感覺。

她又認為，父母在向Z世代和千禧一代提供經濟支援同時，也要鼓勵他們自立，例如可以幫助他們學習如何有效地管理金錢，而不是將其視為需要終身供養的負擔。重要的是，要建立一個良好的溝通和相互理解的氛圍，使父母和成年子女可以共同制定計劃，鼓勵他們在經濟上獨立。此外，幫助孩子在財務上獨立是一個漫長而漸進的過程，需要父母和孩子之間的耐心和合作。

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