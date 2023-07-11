【理財加油站】每月開支僅$3000？ 教你4個方法過低物欲生活

香港物價水平高，同時充滿著購物的誘惑，每個月除了無可避免的日常消費之外，總是忍不住滿足個人物欲，人工經常入不敷出。不過，總有一些低物欲的人能成功避開這種消費陷阱，儲到一大筆錢。他們是如何做到的？有什麽方法可以養成低物欲生活？

低物欲網友：每月開支僅3000元

有位低物欲的網友在討論區分享道，自己每月都有記賬的習慣，在查看自己每月花費時竟發現，自己每月開支不到3000元，除了某個月因手提電話花費較多之外，其餘每月開支大約只有2500元，日均消費僅83元。該網友表示，自己沒有刻意節儉，平日或放假習慣買菜回家煮飯吃，閒時則會行山、打羽毛球。

當然，如果是需要供樓或租屋的朋友肯定開支更大，不過除了這些日常必要開支，減少額外購物或娛樂開支，一個月還是可以儲下不少錢。既然低物欲生活如此好，那麽如何讓自己的消費欲望降低？應該從何入手改變？

1. 開通「儲蓄專屬」戶口 增用錢難度

現時很多銀行都設有手機銀行服務，只需要連接銀行提款卡及輸入付款密碼，就能成功付款。這樣雖然能為生活帶來不少便利，也是增加不必要消費的重要原因。



為了控制自己的消費，可以選擇開通一個「儲蓄專屬」的銀行戶口，不開通手機銀行服務，不申請信用卡，甚至不辦理提款卡、選擇在不流行的中小型銀行開戶，讓整個提款過程變得更繁瑣，這樣提款欲望就會降低，久而久之，這個戶口就會變成「只入不出」，達到強制儲蓄的目的，在一定程度上減少不必要的開支。

2. 縮減閑置空間

不知道大家是否有這種感覺，當家裏空間或置物空間愈大時，購買物品就會愈來愈多，直至填滿整個空間。例如，讀書時，如果有住過學校宿舍的朋友就會知道，一個房間内大多數是公用空間，所以很少買不需要的東西。但等到自己有獨立的房間後，空間變大，物品就會愈多。



因此，要想控制自己減少不必要的消費，可以從限制空間開始，這個方法適用於很多日常用品。可以先預想每種東西的收納上限，例如，用固定一個櫃裝衫褲，保證不超過這個櫃；又例如用一個箱裝保養品，超過這個箱就不再購買等等。這樣又能更好地避免買過量特價貨品的情況，很多人在看到物品特價時，就會想一次過囤貨，但經常等到過期都用不完，造成浪費。

3. 減少誘惑 增加購買難度

還有一個重要的方法，就是減少誘惑，增加購物的難度。現時，網上購物非常流行，足不出戶就可以買到自己想要的東西，經常在無聊時查看購物App，就會不小心消費，增加不必要的開支。另外，現在很多店鋪都有自己的專屬App，登入或加入這間店鋪會員後，就會不時收到推銷廣告，成為衝動消費的重要誘因。



為解決這類誘惑，可以減少這類App在手機中的出現，只保留一個常用App或全部卸載，但也不代表完全杜絕網購。可以在真正需要的時候再上網查詢，這樣就能避免無聊時不小心消費，增加購買難度的同時減少不必要的廣告誘惑。

4.購買高質量物品 減少更換頻率

還有一種讓自己減少接觸「購物」這件事的途徑，就是購買質量較好的物品，減少更換的頻率。如果購買一些質量較差的物品，經常需要去選購，在選購過程中可能又會增加其他不必要消費。另外，很多時候多次購買質量較差的物品，價錢可能比一次性購買質量較好物品的價錢更高，所以一次過買質量好的物品往往更能省錢。

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