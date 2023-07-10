【American Express】伙3萬小店推優惠　做好1個動作、簽賬$50即減$10

美國運通宣布，連續第八年在香港舉辦「Shop Small愛·賞·地道」推廣活動，將與全港超過30,000間商戶合作，推出卡會員專屬優惠，鼓勵消費者發掘本地特色小店。另一方面，商戶亦可參加由美國運通與香港零售管理協會（HKRMA）合作舉辦的ShopSmall「在商研商」工作坊，免費參與一系列商務活動及培訓課程，助其提高競爭力，拓展更多商機。

美國運通卡會員專享優惠

登記卡優惠

由即日起至2023年9月30日，美國運通卡會員憑已登記美國運通卡於參與商戶單一簽賬滿HK$50或以上，可享HK$10簽賬回贈，最多3次。優惠只適用於首100,000張成功登記此優惠之合資格卡。需透過Amex HK應用程式或登入網上賬戶登記優惠。

值得留意，於推廣期內，每張已登記之合資格美國運通卡可在最多3間不同參與商戶之實體店舖享有登記卡優惠，而在每間參與商戶之實體店舖最多可享HK$10簽賬回贈一次。整個推廣期內可享最高總值HK$30簽賬回贈。簽賬回贈將於合資格交易完成後的15個工作天內或於推廣期結束後90天內存入會員已登記卡賬戶內。

全年本地優惠

由即日起至2024年6月30日，美國運通卡會員憑卡於參與商戶選購正價貨品/惠顧自選食品及飲品單一簽賬滿HK$150或以上，可於付款時即享HK$20折扣優惠。每張美國運通卡每日於同一店舖最多可享一次折扣優惠。此優惠並不適用於分拆餐檯及/或分拆賬單。設有不適用日期。

美國運通商戶專屬支援

Shop Small「在商研商」工作坊

美國運通伙拍HKRMA，為「Shop Small愛‧賞‧地道」參與商戶提供免費商務活動及培訓工作坊，當中包括「SEO基本理念班」、「零售新常態中突圍.提升無縫購物體驗」 系列工作坊等等，助他們輕鬆掌握最新市場趨勢。

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