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【加密市場一周】泰國禁加密幣借貸　南韓通過法案監管虛擬資產

博客 13:21 2023/07/10

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上周，加密貨幣市場交易量升至292億美元。比特幣於周三報30,762美元，一周上升0.2%。以太幣一周上升2.5%，周三報1,935美元。

泰國禁止加密幣借貸服務

泰國證券交易委員會（SEC）宣布禁止加密貨幣交易所提供向存款人和貸款人提供回報的借貸和存款服務。監管機構還引入了一個必須向客戶顯示的交易風險聲明，警告投資者投資加密貨幣涉及高風險。投資者必須進行適宜的評估，以決定他們有權投資在加密貨幣的金額。新規定將於2023年7月31日生效。新加坡早前也宣布禁止交易所提供借貸和質押服務給零售客戶，新加坡金融管理局（MAS）要求將所有客戶資產轉移到信託中，以避免混合和交易客戶資金，防止FTX事件再次發生。（資料來源: Yahoo Finance）

南韓通過《虛擬資產用戶保護法》　立法監管虛擬資產

南韓國會於6月30日通過了《虛擬資產用戶保護法》 （Virtual Asset User Protection Act），標誌著該國建立虛擬資產法律框架的第一步。這項法案將於明年生效，由19名立法者提出，為數字資產設立定義並設定不公平交易的處罰。服務提供商必須將用戶資產分開管理，擁有保險，將一部分儲備留存在冷錢包中，並記錄所有交易。該法案賦予金融服務委員會監督和檢查服務提供商的權力，而韓國銀行則有權要求服務提供商提供數據。虛擬資產在去年Terraform Labs和國會議員 金南局（Kim Nam-kuk）的可疑加密貨幣轉移事件之後，受到更多關注。（資料來源: CoinDesk）

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,444點，一周上升1.9%；信昇比特幣指數報7,430點，一周上升0.2%；信昇以太幣指數報16,627點，一周上升2.5%; 信昇加密穩定幣報999.9點。信昇比特幣現價指數報30,762點，一周上升0.2%；信昇以太幣現價指數報1,935點，一周上升 2.5%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
信昇加密貨幣指數 6444 +1.9% (+122)
信昇加密穩定幣指數 999.9 +0.01106% (+0.11055)
信昇比特幣指數  7430 +0.2% (+16)
信昇以太幣指數 16627 +2.5% (+404)
*截至2023年7月5日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 潘啟希, 趙崇量 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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