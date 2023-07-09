  • 33°C
香港時間 : 2023709日 (週日) 15:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦半島酒店開幕預售　免費2人早餐＋勞斯萊斯接送｜最遲10pm退房

精明消費 15:00 2023/07/09

分享：

分享：

出國旅遊加上豪華居住體驗，如此高級享受絕對令人畢生難忘。半島酒店作為頂尖的住宿之一，而即將開幕的倫敦半島酒店，對於成為第一批入住的客人，提供多項尊貴優惠。倫敦半島酒店為首批賓客提供專屬住宿優惠，優惠期間，賓客預訂倫敦半島酒店指定客房或套房，可享特別禮遇，包括 1300英鎊起連每天兩人免費早餐的優惠價格；提供彈性入住和退房時間的「半島時間」、使用酒店豪華專車，以及所有套房預訂住宿專享的免費機場接送服務等，客房的預訂日期為9 月 12 日起，即看下圖房間詳情︰

    點擊圖片放大

據網頁所見，開幕優惠適用於Deluxe Room(豪華房)起的房間，當中包括：

1.半島時間 – 允許靈活辦理入住和退房手續，最早可在抵達時早上 6:00 辦理入住，最遲可在出發時晚上 10:00 辦理退房

2.兩人份免費早餐 - 從精選英式早餐、自然半島早餐或粵式早餐中選擇

3.免費使用酒店汽車 - 包括半島酒店的標誌性勞斯萊斯轎車

鄰近白金漢宮 15 分鐘到Bond Street名店

新落成的倫敦半島酒店，與貝爾格萊維亞區的歷史建築完美配合，展現時尚和開揚的美感。酒店連同 25 間豪華住宅，環繞經典英式花園風格的寬敞庭院而建，庭園綴以常春藤、紫藤蔓以及樹齡高達 120 年的日本楓樹，酒店同時提供代客泊車和地下停車場服務。倫敦不少最具代表性的名勝，包括白金漢宮、皇家公園、西敏宮、Harrods 百貨公司以至 Bond Street 的精品名店，與酒店相距不到 15 分鐘的步行路程——也可選擇乘坐酒店的豪華專車氣派出遊。

由 Peter Marino 操刀的精緻設計，採光度十足。與英國最知名的藝術家和創作大師獨家合作， 包括時裝設計師Jenny Packham、調香師Timothy Han以及皇家繪畫學院（The Royal Drawing School） 40 多位畫家精心創作的設計元素與客房用品，令酒店的公共空間和客房住宿生色不少。

190 間低調奢華的客房 

倫敦半島酒店設有 190 間低調奢華的客房（面積由 51 至 59 平方米/ 549 至 635 平方英尺）和套房， 特別訂製的裝潢陳設和藝術品，所有客房和套房皆設有紅木鑲板衣帽間、精美的蜂蜜瑪瑙石浴室，以及由著名英國工匠打造的專屬裝飾；不少客房和套房皆設落地大玻璃窗，威靈頓拱門和歷史悠久的貝爾格萊維亞區的美景一覽無遺。

美食與音樂現場、健身水療尊貴體驗

設計構思源自英國經典的航空和賽車運動的餐廳 Brooklands，更提供由米芝蓮星級主廚總監 Claude Bosi 炮製的現代英式美食以至上等佳釀，以及由具有「夏灣拿雪茄大師」認證資格的 Manu Hari 掌舵的雪茄窖和雪茄室。

另設Canton Blue 及 Little Blue 酒吧，可享用傳統的半島下午茶和環球風味美食，並欣賞現場演奏的曼妙樂章。 此外酒店還提供水療中心種類繁多的身心靈療程、設備齊全的健身中心所開設的健體班和工作坊，以至長達 25 米明亮的室內游泳池等，將於今年下旬啟用。 倫敦半島酒店多個宴會及會議場地，當中包括足以容納轎車的專屬電梯，亦將於明年初登場。

「低調奢侈」成最新富人潮流　說不出的有錢格調　平平無奇才最「貴」

有錢人和你不一樣︰7條致富紀律 「嬰兒學步致富法」　別以為有錢就能奢侈

＝＝＝＝＝

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】ESG強積金攻略（下）盤點ESG強積金注意事項 專家：XX回報更佳 立即收看

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【時尚品牌排名】奢侈品牌Hermes僅列第二　服裝品牌Nike奪冠
2023/07/08
【時尚品牌排名】奢侈品牌Hermes僅列第二　服裝品牌Nike奪冠
【好去處】夏日Chill Chill市集　大派$2萬元美食／現金券／插畫小精品
2023/07/08
【好去處】夏日Chill Chill市集　大派$2萬元美食／現金券／插畫小精品
【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附長隆水上樂園暑期優惠）
2023/07/08
【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附長隆水上樂園暑期優惠）
機場快綫25周年　每日送25,000張免費車票！留意這3個日子
2023/07/07
機場快綫25周年　每日送25,000張免費車票！留意這3個日子
【香港家居折】家品電器低至1折、$100或$1｜信用卡賺$2,100優惠券
2023/07/07
【香港家居折】家品電器低至1折、$100或$1｜信用卡賺$2,100優惠券
旅遊設施 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 美食 住宿 餐廳 倫敦 英國 時尚

下一篇文章

日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【打工仔福音】盤點香港交通優惠｜搭電車減$1、搭九巴減$2　這張卡車費回贈20%！
【打工仔福音】盤點香港交通優惠｜搭電車減$1、搭九巴減$2　這張卡車費回贈20%！
【時尚品牌排名】奢侈品牌Hermes僅列第二　服裝品牌Nike奪冠
【時尚品牌排名】奢侈品牌Hermes僅列第二　服裝品牌Nike奪冠
【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附長隆水上樂園暑期優惠）
【大灣區旅遊】港人都可以買的年卡　暢玩70多個景區！（附長隆水上樂園暑期優惠）
機場快綫25周年　每日送25,000張免費車票！留意這3個日子
機場快綫25周年　每日送25,000張免費車票！留意這3個日子
【Asia Miles】「短加長減」新制10月起生效　3大方法助你抵銷「加價」影響
【Asia Miles】「短加長減」新制10月起生效　3大方法助你抵銷「加價」影響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款