日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 精明消費 09:30 2023/07/09 分享： 分享： 遊日搭車必備，到日本也可在iPhone買電子版交通卡！坐車不用再靠售票機，今集《理財最前線》，教你iPhone 內簡單綁定日本3大交通卡，做法和八達通有幾分相似，但我們實測暫時只能用一個方法充值： 理財最前線 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 2023/07/02 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 2023/06/25 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 2023/06/18 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 2023/06/11 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 2023/06/04 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 旅遊熱話 電子消費券 消費資訊 交通 iPhone 手機Apps 電子支付 移動裝置 科技產品 日本