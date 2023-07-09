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日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？

精明消費 09:30 2023/07/09

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遊日搭車必備，到日本也可在iPhone買電子版交通卡！坐車不用再靠售票機，今集《理財最前線》，教你iPhone 內簡單綁定日本3大交通卡，做法和八達通有幾分相似，但我們實測暫時只能用一個方法充值：

理財最前線
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
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欄名 : 理財最前線

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